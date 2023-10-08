https://ria.ru/20231008/pogibshie-1901355927.html

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 413

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 413 - РИА Новости, 08.10.2023

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 413

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 413, среди жертв 78 детей, пострадали порядка 2,3 тысячи человек, сообщает... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T20:57

2023-10-08T20:57

2023-10-08T21:12

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

израиль

россия

палестина

биньямин нетаньяху

михаил богданов

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КАИР, 8 окт - РИА Новости. Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 413, среди жертв 78 детей, пострадали порядка 2,3 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения анклава.Ранее сообщалось о 370 погибших."Информационный центр министерства здравоохранения зафиксировал гибель 413 человек, среди них 78 детей и 41 женщина. Ранения получили 2300 человек, включая 213 детей и 140 женщин", - говорится в заявлении минздрава сектора Газа.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

сектор газа

израиль

россия

палестина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взрывы в секторе Газа в результате ударов по объектам палестинских группировок масштабные взрывы в секторе Газа в результате ударов по объектам палестинских группировок 2023-10-08T20:57 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, армия обороны израиля