Постпред Израиля при ООН пообещал смену подхода к сектору Газа
Постпред Израиля при ООН Эрдан пообещал смену подхода страны к сектору Газа
© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе на севере Израиля
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе на севере Израиля. Архивное фото
ООН, 8 окт - РИА Новости. Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан пообещал смену подхода Израиля к сектору Газа, а также полное уничтожение "террористической инфраструктуры" ХАМАС.
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"Это "11 сентября" для Израиля. С этих пор ничто не будет по-прежнему. Я обещаю. Сегодня мы рушим парадигму, мы меняем формулу, которой придерживались 17 лет - с тех пор, как Израиль в одностороннем порядке вышел из Газы", - сказал Эрдан журналистам.
По его словам, "международное сообщество пыталось реабилитировать Газу, оказывало помощь на десятки миллиардов долларов". "Эти средства не шли на постройку школ или больниц. Они использовались для терроризма", - указал Эрдан.
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"Эпоха здравого разговора с этими дикарями закончена. Пришло время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы такие ужасы более не произошли", - подчеркнул он.
Он также призвал международное сообщество оказать поддержку Израилю.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.