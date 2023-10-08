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Постпред Израиля при ООН пообещал смену подхода к сектору Газа

Постпред Израиля при ООН пообещал смену подхода к сектору Газа - РИА Новости, 08.10.2023

Постпред Израиля при ООН пообещал смену подхода к сектору Газа

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан пообещал смену подхода Израиля к сектору Газа, а также полное уничтожение "террористической инфраструктуры" ХАМАС. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T22:25

2023-10-08T22:25

2023-10-08T22:26

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ООН, 8 окт - РИА Новости. Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан пообещал смену подхода Израиля к сектору Газа, а также полное уничтожение "террористической инфраструктуры" ХАМАС. "Это "11 сентября" для Израиля. С этих пор ничто не будет по-прежнему. Я обещаю. Сегодня мы рушим парадигму, мы меняем формулу, которой придерживались 17 лет - с тех пор, как Израиль в одностороннем порядке вышел из Газы", - сказал Эрдан журналистам. По его словам, "международное сообщество пыталось реабилитировать Газу, оказывало помощь на десятки миллиардов долларов". "Эти средства не шли на постройку школ или больниц. Они использовались для терроризма", - указал Эрдан. "Эпоха здравого разговора с этими дикарями закончена. Пришло время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы такие ужасы более не произошли", - подчеркнул он. Он также призвал международное сообщество оказать поддержку Израилю. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/tela-1901364521.html

https://ria.ru/20231008/posrednichestvo-1901324727.html

https://ria.ru/20231008/peremirie-1901331290.html

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в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году