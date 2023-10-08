https://ria.ru/20231008/podderzhka-1901368933.html

Премьер Малайзии заявил о солидарности с народом Палестины

Премьер Малайзии заявил о солидарности с народом Палестины - РИА Новости, 08.10.2023

Премьер Малайзии заявил о солидарности с народом Палестины

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своем аккаунте в социальной сети X заявил, что Малайзия по-прежнему солидарна с борьбой народа Палестины за... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T22:46

2023-10-08T22:46

2023-10-08T22:46

в мире

израиль

малайзия

палестина

биньямин нетаньяху

михаил богданов

хамас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своем аккаунте в социальной сети X заявил, что Малайзия по-прежнему солидарна с борьбой народа Палестины за независимость на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Ибрагим раскритиковал международное сообщество за его "односторонние действия в связи с притеснением и жестокостью в отношении палестинцев". "Жертвами этой несправедливости стали сотни невинных людей", - подчеркнул премьер. Ранее Малайзия заявила, что необходимо "признать коренные причины нынешнего обострения конфликта в секторе Газа". "Палестинцы подверглись длительной незаконной оккупации, блокаде и страданиям, осквернению святых земель, а также политике лишения собственности со стороны Израиля как оккупанта", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Малайзии. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

израиль

малайзия

палестина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, малайзия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году