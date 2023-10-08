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ВС Израиля заявили, что сделают все, чтобы вернуть пленных

ВС Израиля заявили, что сделают все, чтобы вернуть пленных - РИА Новости, 08.10.2023

ВС Израиля заявили, что сделают все, чтобы вернуть пленных

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Шпильман заявил, что будет сделано все, чтобы вернуть пленных, никого не оставят. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T19:28

2023-10-08T19:28

2023-10-08T19:28

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россия

палестина

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биньямин нетаньяху

хамас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Шпильман заявил, что будет сделано все, чтобы вернуть пленных, никого не оставят. "Мы не оставим ни одного человека, и мы сделаем все, чтобы это произошло", - отметил он в интервью телеканалу CNN. Шпильман добавил, что ЦАХАЛ пытается "как можно более эффективно уничтожить инфраструктуру ХАМАС". В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/aviaudary-1901340575.html

https://ria.ru/20231008/operatsiya-1901339245.html

https://ria.ru/20231008/usiliya-1901338409.html

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в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году