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ВС Израиля заявили, что сделают все, чтобы вернуть пленных - РИА Новости, 08.10.2023
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19:28 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/plennye-1901343395.html
ВС Израиля заявили, что сделают все, чтобы вернуть пленных
ВС Израиля заявили, что сделают все, чтобы вернуть пленных - РИА Новости, 08.10.2023
ВС Израиля заявили, что сделают все, чтобы вернуть пленных
Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Шпильман заявил, что будет сделано все, чтобы вернуть пленных, никого не оставят. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T19:28
2023-10-08T19:28
в мире
израиль
россия
палестина
михаил богданов
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Шпильман заявил, что будет сделано все, чтобы вернуть пленных, никого не оставят. "Мы не оставим ни одного человека, и мы сделаем все, чтобы это произошло", - отметил он в интервью телеканалу CNN. Шпильман добавил, что ЦАХАЛ пытается "как можно более эффективно уничтожить инфраструктуру ХАМАС". В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/aviaudary-1901340575.html
https://ria.ru/20231008/operatsiya-1901339245.html
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в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ВС Израиля заявили, что сделают все, чтобы вернуть пленных

ВС Израиля заявили, что сделают все, чтобы вернуть пленных, никого не оставят

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Шпильман заявил, что будет сделано все, чтобы вернуть пленных, никого не оставят.
«
"Мы не оставим ни одного человека, и мы сделаем все, чтобы это произошло", - отметил он в интервью телеканалу CNN.
Высотка в секторе Газа после удара ВВС Израиля
ВС Израиля уничтожили 550 объектов ХАМАС в Газе с помощью авиаударов
Вчера, 19:06
Шпильман добавил, что ЦАХАЛ пытается "как можно более эффективно уничтожить инфраструктуру ХАМАС".
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Танк Меркава сухопутных войск вооруженных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Представитель Армии Израиля оценил вероятность сухопутной операции в Газе
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Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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Вчера, 18:44
 
В миреИзраильРоссияПалестинаМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуХамасАрмия обороны ИзраиляОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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