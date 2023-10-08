https://ria.ru/20231008/plennye-1901330977.html

В ХАМАС рассказали, когда будет разговор о пленных израильских солдатах

В ХАМАС рассказали, когда будет разговор о пленных израильских солдатах - РИА Новости, 08.10.2023

В ХАМАС рассказали, когда будет разговор о пленных израильских солдатах

Разговор о пленных израильских солдатах пойдет после окончания операции "Потоп Аль-Аксы", заявил РИА Новости представитель правящего в секторе Газа... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T17:41

2023-10-08T17:41

2023-10-08T17:59

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

россия

палестина

михаил богданов

биньямин нетаньяху

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РАМАЛЛАХ (Палестина), 8 окт - РИА Новости. Разговор о пленных израильских солдатах пойдет после окончания операции "Потоп Аль-Аксы", заявил РИА Новости представитель правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Хазем Касем.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров."После завершения битвы "Потоп Аль-Аксы" пойдет разговор о пленных израильских солдатах", - сказал Касем, подчеркнув, что этот вопрос находится в компетенции бригад "Аль-Кассам".В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/zalozhniki-1901330216.html

https://ria.ru/20231008/pogibshie-1901303848.html

израиль

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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, оон