В ХАМАС рассказали, когда будет разговор о пленных израильских солдатах
ХАМАС: диалог о пленных солдатах будет после окончания операции "Потоп Аль-Аксы"
© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы на захваченном израильском танке
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке. Архивное фото
РАМАЛЛАХ (Палестина), 8 окт - РИА Новости. Разговор о пленных израильских солдатах пойдет после окончания операции "Потоп Аль-Аксы", заявил РИА Новости представитель правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Хазем Касем.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
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"После завершения битвы "Потоп Аль-Аксы" пойдет разговор о пленных израильских солдатах", - сказал Касем, подчеркнув, что этот вопрос находится в компетенции бригад "Аль-Кассам".
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.