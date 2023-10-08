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В ХАМАС рассказали, когда будет разговор о пленных израильских солдатах - РИА Новости, 08.10.2023
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17:41 08.10.2023 (обновлено: 17:59 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/plennye-1901330977.html
В ХАМАС рассказали, когда будет разговор о пленных израильских солдатах
В ХАМАС рассказали, когда будет разговор о пленных израильских солдатах - РИА Новости, 08.10.2023
В ХАМАС рассказали, когда будет разговор о пленных израильских солдатах
Разговор о пленных израильских солдатах пойдет после окончания операции "Потоп Аль-Аксы", заявил РИА Новости представитель правящего в секторе Газа... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T17:41
2023-10-08T17:59
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
россия
палестина
михаил богданов
биньямин нетаньяху
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РАМАЛЛАХ (Палестина), 8 окт - РИА Новости. Разговор о пленных израильских солдатах пойдет после окончания операции "Потоп Аль-Аксы", заявил РИА Новости представитель правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Хазем Касем.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров."После завершения битвы "Потоп Аль-Аксы" пойдет разговор о пленных израильских солдатах", - сказал Касем, подчеркнув, что этот вопрос находится в компетенции бригад "Аль-Кассам".В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/zalozhniki-1901330216.html
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, оон
В мире, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, ООН
В ХАМАС рассказали, когда будет разговор о пленных израильских солдатах

ХАМАС: диалог о пленных солдатах будет после окончания операции "Потоп Аль-Аксы"

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы на захваченном израильском танке
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке. Архивное фото
Читать ria.ru в
РАМАЛЛАХ (Палестина), 8 окт - РИА Новости. Разговор о пленных израильских солдатах пойдет после окончания операции "Потоп Аль-Аксы", заявил РИА Новости представитель правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Хазем Касем.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Палестинские бойцы - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Палестинцы отказались отпустить израильских заложников, пишут СМИ
Вчера, 17:33
«
"После завершения битвы "Потоп Аль-Аксы" пойдет разговор о пленных израильских солдатах", - сказал Касем, подчеркнув, что этот вопрос находится в компетенции бригад "Аль-Кассам".
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Израильские солдаты в Сдероте - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В ВС Израиля дополнили список погибших военнослужащих
Вчера, 14:38
 
В миреХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильРоссияПалестинаМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуООН
 
 
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