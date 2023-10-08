https://ria.ru/20231008/plen-1901369115.html

"Исламский джихад" удерживает в плену более 30 жителей Израиля

"Исламский джихад" удерживает в плену более 30 жителей Израиля - РИА Новости, 08.10.2023

"Исламский джихад" удерживает в плену более 30 жителей Израиля

Более 30 израильских граждан находятся в плену у радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, заявил ее лидер Зияд Ан-Нахаля. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T22:47

2023-10-08T22:47

2023-10-08T23:08

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ГАЗА, 8 окт - РИА Новости. Более 30 израильских граждан находятся в плену у радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, заявил ее лидер Зияд Ан-Нахаля. "Вражеские пленные солдаты и поселенцы, которых мы задерживаем в Газе, исчисляются десятками и более... у "Исламского джихада" на данный момент более 30 вражеских пленных ", - заявил лидер группировки в прямом эфире. По его словам, правительство Израиля должно смириться с тем, что самым простым способом избежать увеличения количества пленных и убитых является "признание поражения". В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/plennye-1901343395.html

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https://ria.ru/20231008/izrail-1901307127.html

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в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, исламский джихад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году