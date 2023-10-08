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"Исламский джихад" удерживает в плену более 30 жителей Израиля - РИА Новости, 08.10.2023
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22:47 08.10.2023 (обновлено: 23:08 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/plen-1901369115.html
"Исламский джихад" удерживает в плену более 30 жителей Израиля
"Исламский джихад" удерживает в плену более 30 жителей Израиля - РИА Новости, 08.10.2023
"Исламский джихад" удерживает в плену более 30 жителей Израиля
Более 30 израильских граждан находятся в плену у радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, заявил ее лидер Зияд Ан-Нахаля. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T22:47
2023-10-08T23:08
в мире
израиль
россия
палестина
михаил богданов
биньямин нетаньяху
исламский джихад
хамас
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ГАЗА, 8 окт - РИА Новости. Более 30 израильских граждан находятся в плену у радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, заявил ее лидер Зияд Ан-Нахаля. "Вражеские пленные солдаты и поселенцы, которых мы задерживаем в Газе, исчисляются десятками и более... у "Исламского джихада" на данный момент более 30 вражеских пленных ", - заявил лидер группировки в прямом эфире. По его словам, правительство Израиля должно смириться с тем, что самым простым способом избежать увеличения количества пленных и убитых является "признание поражения". В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/plennye-1901343395.html
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в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, исламский джихад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Исламский джихад, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Исламский джихад" удерживает в плену более 30 жителей Израиля

Группировка "Исламский джихад" удерживает в плену более 30 жителей Израиля

© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 8 окт - РИА Новости. Более 30 израильских граждан находятся в плену у радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, заявил ее лидер Зияд Ан-Нахаля.
«
"Вражеские пленные солдаты и поселенцы, которых мы задерживаем в Газе, исчисляются десятками и более... у "Исламского джихада" на данный момент более 30 вражеских пленных ", - заявил лидер группировки в прямом эфире.
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По его словам, правительство Израиля должно смириться с тем, что самым простым способом избежать увеличения количества пленных и убитых является "признание поражения".
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильРоссияПалестинаМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуИсламский джихадХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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