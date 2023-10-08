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В ХАМАС заявили, что перемирия не будет, пока Израиль занимается эскалацией - РИА Новости, 08.10.2023
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17:43 08.10.2023 (обновлено: 23:06 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/peremirie-1901331290.html
В ХАМАС заявили, что перемирия не будет, пока Израиль занимается эскалацией
В ХАМАС заявили, что перемирия не будет, пока Израиль занимается эскалацией - РИА Новости, 08.10.2023
В ХАМАС заявили, что перемирия не будет, пока Израиль занимается эскалацией
ХАМАС не пойдет на перемирие с Израилем, пока тот наращивает напряженность в регионе, заявил РИА Новости представитель палестинского движения Хазем Касем. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T17:43
2023-10-08T23:06
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
палестина
михаил богданов
биньямин нетаньяху
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РАМАЛЛАХ, 8 окт — РИА Новости. ХАМАС не пойдет на перемирие с Израилем, пока тот наращивает напряженность в регионе, заявил РИА Новости представитель палестинского движения Хазем Касем.&quot;Оккупация (Израиля. — Прим. ред.) находится в разгаре своей агрессии против мирных жителей. Речи о перемирии не может идти, пока Израиль занимается эскалацией этой войны&quot;, — сказал он.Касем также подчеркнул, что сейчас рано рассуждать о посредничестве, поскольку "поле боя определяет, кто контролирует ситуацию". Он отметил, что разговор о пленных израильских солдатах начнется после окончания операции "Потоп Аль-Аксы". Представитель движения уточнил, что этот вопрос находится в компетенции бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС).В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 600 мирных израильтян, 2156 человек получили ранения.Бригада "Аль-Кассам" объявила, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что палестинские бойцы захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 370 человек и более 2,2 тысячи пострадали.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/plennye-1901330977.html
https://ria.ru/20231008/zalozhniki-1901330216.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, оон
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, ООН
В ХАМАС заявили, что перемирия не будет, пока Израиль занимается эскалацией

Член ХАМАС: перемирия не будет, пока Израиль занимается эскалацией войны

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Читать ria.ru в
РАМАЛЛАХ, 8 окт — РИА Новости. ХАМАС не пойдет на перемирие с Израилем, пока тот наращивает напряженность в регионе, заявил РИА Новости представитель палестинского движения Хазем Касем.
«

"Оккупация (Израиля. — Прим. ред.) находится в разгаре своей агрессии против мирных жителей. Речи о перемирии не может идти, пока Израиль занимается эскалацией этой войны", — сказал он.

Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В ХАМАС рассказали, когда будет разговор о пленных израильских солдатах
Вчера, 17:41
Касем также подчеркнул, что сейчас рано рассуждать о посредничестве, поскольку "поле боя определяет, кто контролирует ситуацию". Он отметил, что разговор о пленных израильских солдатах начнется после окончания операции "Потоп Аль-Аксы". Представитель движения уточнил, что этот вопрос находится в компетенции бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС).
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 600 мирных израильтян, 2156 человек получили ранения.
Бригада "Аль-Кассам" объявила, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что палестинские бойцы захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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Вчера, 17:33
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.
Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 370 человек и более 2,2 тысячи пострадали.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
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В миреИзраильХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияПалестинаМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуООН
 
 
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