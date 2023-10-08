В ХАМАС заявили, что перемирия не будет, пока Израиль занимается эскалацией
Член ХАМАС: перемирия не будет, пока Израиль занимается эскалацией войны
© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
РАМАЛЛАХ, 8 окт — РИА Новости. ХАМАС не пойдет на перемирие с Израилем, пока тот наращивает напряженность в регионе, заявил РИА Новости представитель палестинского движения Хазем Касем.
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"Оккупация (Израиля. — Прим. ред.) находится в разгаре своей агрессии против мирных жителей. Речи о перемирии не может идти, пока Израиль занимается эскалацией этой войны", — сказал он.
Касем также подчеркнул, что сейчас рано рассуждать о посредничестве, поскольку "поле боя определяет, кто контролирует ситуацию". Он отметил, что разговор о пленных израильских солдатах начнется после окончания операции "Потоп Аль-Аксы". Представитель движения уточнил, что этот вопрос находится в компетенции бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС).
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 600 мирных израильтян, 2156 человек получили ранения.
Бригада "Аль-Кассам" объявила, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что палестинские бойцы захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.
Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 370 человек и более 2,2 тысячи пострадали.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.