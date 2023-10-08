Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудит с генсеком ЛАГ обострение арабо-израильского конфликта - РИА Новости, 08.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 08.10.2023 (обновлено: 16:16 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/peregovory-1901318008.html
Лавров обсудит с генсеком ЛАГ обострение арабо-израильского конфликта
Лавров обсудит с генсеком ЛАГ обострение арабо-израильского конфликта - РИА Новости, 08.10.2023
Лавров обсудит с генсеком ЛАГ обострение арабо-израильского конфликта
Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсеком ЛАГ состоятся в понедельник в Москве, стороны обсудят эскалацию арабо-израильского конфликта, сообщила РИА... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T16:02
2023-10-08T16:16
сергей лавров
лига арабских государств
россия
политика
мария захарова
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсеком ЛАГ состоятся в понедельник в Москве, стороны обсудят эскалацию арабо-израильского конфликта, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В понедельник в Москве состоятся переговоры Сергея Лаврова с генсеком ЛАГ", - сказала Захарова."У нас насыщенная повестка дня, но с учётом драматической эскалации арабо-израильского конфликта, этой теме будет уделено первоочерёдное внимание", - добавила она.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, лига арабских государств, россия, политика, мария захарова, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сергей Лавров, Лига арабских государств, Россия, Политика, Мария Захарова, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров обсудит с генсеком ЛАГ обострение арабо-израильского конфликта

Захарова: Лавров обсудит с генсеком ЛАГ обострение арабо-израильского конфликта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсеком ЛАГ состоятся в понедельник в Москве, стороны обсудят эскалацию арабо-израильского конфликта, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В понедельник в Москве состоятся переговоры Сергея Лаврова с генсеком ЛАГ", - сказала Захарова.
"У нас насыщенная повестка дня, но с учётом драматической эскалации арабо-израильского конфликта, этой теме будет уделено первоочерёдное внимание", - добавила она.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
7 октября, 15:26
 
Сергей ЛавровЛига арабских государствРоссияПолитикаМария ЗахароваОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала