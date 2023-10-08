https://ria.ru/20231008/peregovory-1901318008.html
Лавров обсудит с генсеком ЛАГ обострение арабо-израильского конфликта
Лавров обсудит с генсеком ЛАГ обострение арабо-израильского конфликта - РИА Новости, 08.10.2023
Лавров обсудит с генсеком ЛАГ обострение арабо-израильского конфликта
Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсеком ЛАГ состоятся в понедельник в Москве, стороны обсудят эскалацию арабо-израильского конфликта, сообщила РИА... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T16:02
2023-10-08T16:02
2023-10-08T16:16
сергей лавров
лига арабских государств
россия
политика
мария захарова
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсеком ЛАГ состоятся в понедельник в Москве, стороны обсудят эскалацию арабо-израильского конфликта, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В понедельник в Москве состоятся переговоры Сергея Лаврова с генсеком ЛАГ", - сказала Захарова."У нас насыщенная повестка дня, но с учётом драматической эскалации арабо-израильского конфликта, этой теме будет уделено первоочерёдное внимание", - добавила она.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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РИА Новости
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сергей лавров, лига арабских государств, россия, политика, мария захарова, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сергей Лавров, Лига арабских государств, Россия, Политика, Мария Захарова, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров обсудит с генсеком ЛАГ обострение арабо-израильского конфликта
Захарова: Лавров обсудит с генсеком ЛАГ обострение арабо-израильского конфликта