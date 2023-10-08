https://ria.ru/20231008/partiya-1901354409.html
Байден сообщил Нетаньяху об отправке Израилю первой партии военной помощи
Байден сообщил Нетаньяху об отправке Израилю первой партии военной помощи - РИА Новости, 08.10.2023
Байден сообщил Нетаньяху об отправке Израилю первой партии военной помощи
Президент США Джо Байден сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что дополнительная американская военная помощь уже на пути в еврейское... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T20:48
2023-10-08T20:48
2023-10-08T20:48
в мире
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хамас
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что дополнительная американская военная помощь уже на пути в еврейское государство, следует из пресс-релиза Белого дома. Нетаньяху и Байден провели второй телефонный разговор за два дня на фоне атаки ХАМАС на юг Израиля. "Президент… передал, что дополнительная помощь для Армии обороны Израиля уже на пути в Израиль, в предстоящие дни последуют новые поставки", - говорится в сообщении. Байден и Нетаньяху также обсудили меры, которые принимаются для того, чтобы "никто из врагов Израиля не посчитал возможным или целесообразным воспользоваться текущей ситуацией". В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/pomosch-1901354097.html
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в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден сообщил Нетаньяху об отправке Израилю первой партии военной помощи
Байден сообщил Нетаньяху, что США отправили Израилю первую партию военной помощи
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что дополнительная американская военная помощь уже на пути в еврейское государство, следует из пресс-релиза Белого дома.
Нетаньяху и Байден провели второй телефонный разговор за два дня на фоне атаки ХАМАС
на юг Израиля.
США оперативно помогут Израилю оборудованием и ресурсами, заявил Пентагон
«
"Президент… передал, что дополнительная помощь для Армии обороны Израиля уже на пути в Израиль, в предстоящие дни последуют новые поставки", - говорится в сообщении.
Байден и Нетаньяху также обсудили меры, которые принимаются для того, чтобы "никто из врагов Израиля не посчитал возможным или целесообразным воспользоваться текущей ситуацией".
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
В Израиле выросло число военных, погибших в ходе эскалации Россия
призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
ВС Израиля заявили, что сделают все, чтобы вернуть пленных