Рейтинг@Mail.ru
Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем - РИА Новости, 08.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/palestiny-1901315085.html
Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем
Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем - РИА Новости, 08.10.2023
Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем
Президент Палестины Махмуд Аббас призвал международное сообщество срочно вмешаться в ситуацию с Израилем, передает агентство ВАФА. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:47
2023-10-08T15:47
в мире
израиль
палестина
россия
махмуд аббас
биньямин нетаньяху
михаил богданов
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155045/82/1550458286_0:131:2934:1781_1920x0_80_0_0_e9085405fa84b4239b5f870ec0c2f908.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал международное сообщество срочно вмешаться в ситуацию с Израилем, передает агентство ВАФА. "Президент возложил на правительство Израиля ответственность за отрезание народа Газы от основных ресурсов, включая воду, электричество и еду. Он призвал международное сообщество срочно вмешаться и заставить израильские оккупационные власти выполнить свои законные обязательства перед палестинским народом, который страдает от последствий израильской блокады и войны", - пишет агентство. Аббас поручил палестинским властям немедленно направить все доступные ресурсы людям в секторе Газа. Он также заявил, что Палестина не останется одна перед лицом "агрессии" Израиля, отмечает ВАФА. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/bolnitsy-1901311278.html
https://ria.ru/20231008/izrail-1901291411.html
израиль
палестина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155045/82/1550458286_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0c7c76ce414019b15e5c0c2fea6154b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, палестина, россия, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Махмуд Аббас, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем

ВАФА: лидер Палестины Аббас призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал международное сообщество срочно вмешаться в ситуацию с Израилем, передает агентство ВАФА.
"Президент возложил на правительство Израиля ответственность за отрезание народа Газы от основных ресурсов, включая воду, электричество и еду. Он призвал международное сообщество срочно вмешаться и заставить израильские оккупационные власти выполнить свои законные обязательства перед палестинским народом, который страдает от последствий израильской блокады и войны", - пишет агентство.
Аббас поручил палестинским властям немедленно направить все доступные ресурсы людям в секторе Газа. Он также заявил, что Палестина не останется одна перед лицом "агрессии" Израиля, отмечает ВАФА.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
СМИ пишут о переполненных на юге Израиля больницах
Вчера, 15:21
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Израильские военные возле Ашкелона - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Эксперт предсказал, какой будет реакция Израиля на обстрелы "Хезболла"
Вчера, 13:15
 
В миреИзраильПалестинаРоссияМахмуд АббасБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала