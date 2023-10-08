https://ria.ru/20231008/palestiny-1901315085.html

Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем

Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем - РИА Новости, 08.10.2023

Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал международное сообщество срочно вмешаться в ситуацию с Израилем, передает агентство ВАФА. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T15:47

2023-10-08T15:47

2023-10-08T15:47

в мире

израиль

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россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал международное сообщество срочно вмешаться в ситуацию с Израилем, передает агентство ВАФА. "Президент возложил на правительство Израиля ответственность за отрезание народа Газы от основных ресурсов, включая воду, электричество и еду. Он призвал международное сообщество срочно вмешаться и заставить израильские оккупационные власти выполнить свои законные обязательства перед палестинским народом, который страдает от последствий израильской блокады и войны", - пишет агентство. Аббас поручил палестинским властям немедленно направить все доступные ресурсы людям в секторе Газа. Он также заявил, что Палестина не останется одна перед лицом "агрессии" Израиля, отмечает ВАФА. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/bolnitsy-1901311278.html

https://ria.ru/20231008/izrail-1901291411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, палестина, россия, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году