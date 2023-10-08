Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем
ВАФА: лидер Палестины Аббас призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем
Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал международное сообщество срочно вмешаться в ситуацию с Израилем, передает агентство ВАФА.
"Президент возложил на правительство Израиля ответственность за отрезание народа Газы от основных ресурсов, включая воду, электричество и еду. Он призвал международное сообщество срочно вмешаться и заставить израильские оккупационные власти выполнить свои законные обязательства перед палестинским народом, который страдает от последствий израильской блокады и войны", - пишет агентство.
Аббас поручил палестинским властям немедленно направить все доступные ресурсы людям в секторе Газа. Он также заявил, что Палестина не останется одна перед лицом "агрессии" Израиля, отмечает ВАФА.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.