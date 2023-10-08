https://ria.ru/20231008/palestina-1901302762.html
Премьер Ирака обсудил с руководством арабских стран деэскалацию в Палестине
Премьер Ирака обсудил с руководством арабских стран деэскалацию в Палестине - РИА Новости, 08.10.2023
Премьер Ирака обсудил с руководством арабских стран деэскалацию в Палестине
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани провел серию контактов с руководством арабских стран по ситуации в Палестине и поиску путей ее деэскалации,... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T14:28
2023-10-08T14:28
2023-10-08T14:28
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ирак
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хамас
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БАГДАД, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани провел серию контактов с руководством арабских стран по ситуации в Палестине и поиску путей ее деэскалации, общеарабская позиция состоит в поддержке законных прав палестинского народа, заявил РИА Новости пресс-секретарь иракского премьера Хишам ар-Рукаби. "Премьер-министр провел ряд контактов с руководством арабских стран, чтобы обсудить события в Палестине, пути деэскалации ситуации и выхода из нынешнего кризиса", - сказал ар-Рукаби. "Позиция арабских стран очевидна и заключается в поддержке палестинского дела и законных прав палестинского народа", - добавил он. Ранее в субботу официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади заявил, что Ирак призывает к срочному созыву заседания Лиги арабских государств (ЛАГ) по ситуации на палестинских территориях на фоне обострения палестино-израильского конфликта. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/palestina-1901285449.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, ирак, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, лига арабских государств, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ирак, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Лига арабских государств, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Премьер Ирака обсудил с руководством арабских стран деэскалацию в Палестине
Премьер Ирака обсудил с руководством арабских стран пути деэскалации в Палестине