Решения об эвакуации россиян из сектора Газа пока нет
Посольство: конкретного решения об эвакуации россиян из сектора Газа пока нет
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкОбломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе
Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Конкретного решения об эвакуации российских граждан из сектора Газа пока нет, так как идут боевые действия, но единичные обращения по этому вопросу уже начали поступать, заявила РИА Новости пресс-секретарь представительства России в Палестине Алия Зарипова.
"С сегодняшнего утра в представительство в Рамалле начали поступать единичные обращения российских граждан с вопросами об организации эвакуации из сектора Газа. Сообщения фиксируем, учитываем, составляем списки. Конкретных решений об эвакуации пока нет, поскольку ведутся боевые действия и это в принципе пока невозможно", - сказала она в беседе с агентством.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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