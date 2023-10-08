https://ria.ru/20231008/palestina-1901299256.html

Решения об эвакуации россиян из сектора Газа пока нет

Решения об эвакуации россиян из сектора Газа пока нет - РИА Новости, 08.10.2023

Решения об эвакуации россиян из сектора Газа пока нет

Конкретного решения об эвакуации российских граждан из сектора Газа пока нет, так как идут боевые действия, но единичные обращения по этому вопросу уже начали... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T13:55

2023-10-08T13:55

2023-10-08T13:55

в мире

израиль

россия

палестина

михаил богданов

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Конкретного решения об эвакуации российских граждан из сектора Газа пока нет, так как идут боевые действия, но единичные обращения по этому вопросу уже начали поступать, заявила РИА Новости пресс-секретарь представительства России в Палестине Алия Зарипова. "С сегодняшнего утра в представительство в Рамалле начали поступать единичные обращения российских граждан с вопросами об организации эвакуации из сектора Газа. Сообщения фиксируем, учитываем, составляем списки. Конкретных решений об эвакуации пока нет, поскольку ведутся боевые действия и это в принципе пока невозможно", - сказала она в беседе с агентством. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901299039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году