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Решения об эвакуации россиян из сектора Газа пока нет - РИА Новости, 08.10.2023
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13:55 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/palestina-1901299256.html
Решения об эвакуации россиян из сектора Газа пока нет
Решения об эвакуации россиян из сектора Газа пока нет - РИА Новости, 08.10.2023
Решения об эвакуации россиян из сектора Газа пока нет
Конкретного решения об эвакуации российских граждан из сектора Газа пока нет, так как идут боевые действия, но единичные обращения по этому вопросу уже начали... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T13:55
2023-10-08T13:55
в мире
израиль
россия
палестина
михаил богданов
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Конкретного решения об эвакуации российских граждан из сектора Газа пока нет, так как идут боевые действия, но единичные обращения по этому вопросу уже начали поступать, заявила РИА Новости пресс-секретарь представительства России в Палестине Алия Зарипова. "С сегодняшнего утра в представительство в Рамалле начали поступать единичные обращения российских граждан с вопросами об организации эвакуации из сектора Газа. Сообщения фиксируем, учитываем, составляем списки. Конкретных решений об эвакуации пока нет, поскольку ведутся боевые действия и это в принципе пока невозможно", - сказала она в беседе с агентством. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/izrail-1901299039.html
израиль
россия
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в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Решения об эвакуации россиян из сектора Газа пока нет

Посольство: конкретного решения об эвакуации россиян из сектора Газа пока нет

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкОбломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе
Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Тарек Алиян
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Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Конкретного решения об эвакуации российских граждан из сектора Газа пока нет, так как идут боевые действия, но единичные обращения по этому вопросу уже начали поступать, заявила РИА Новости пресс-секретарь представительства России в Палестине Алия Зарипова.
"С сегодняшнего утра в представительство в Рамалле начали поступать единичные обращения российских граждан с вопросами об организации эвакуации из сектора Газа. Сообщения фиксируем, учитываем, составляем списки. Конкретных решений об эвакуации пока нет, поскольку ведутся боевые действия и это в принципе пока невозможно", - сказала она в беседе с агентством.
Израильские военные на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Армия Израиля предупредила о жестких ударах по сектору Газа
13:51
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
 
В миреИзраильРоссияПалестинаМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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