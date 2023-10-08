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У российского посольства нет данных о пострадавших россиянах в Палестине - РИА Новости, 08.10.2023
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11:27 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/palestina-1901279328.html
У российского посольства нет данных о пострадавших россиянах в Палестине
У российского посольства нет данных о пострадавших россиянах в Палестине - РИА Новости, 08.10.2023
У российского посольства нет данных о пострадавших россиянах в Палестине
Представительство РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) не получало информации о возможных пострадавших или жертвах среди россиян на Западном... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T11:27
2023-10-08T11:27
палестинская национальная администрация
хамас
биньямин нетаньяху
михаил богданов
палестина
россия
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Представительство РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) не получало информации о возможных пострадавших или жертвах среди россиян на Западном берегу в ходе эскалации конфликта Израиля с сектором Газа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова. "На данный момент такой информации не поступало. Российское представительство при Палестинской национальной администрации находится в постоянном контакте с консульским пунктом в секторе Газа, а также с городами на Западном берегу", - рассказала Зарипова. По последним данным, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 313, а количество раненных приблизилось к двум тысячам. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/pogibshie-1901274339.html
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палестинская национальная администрация, хамас, биньямин нетаньяху, михаил богданов, палестина, россия, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестинская национальная администрация, Хамас, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Палестина, Россия, Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
У российского посольства нет данных о пострадавших россиянах в Палестине

Российское посольство не получало данных о пострадавших россиянах в Палестине

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Представительство РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) не получало информации о возможных пострадавших или жертвах среди россиян на Западном берегу в ходе эскалации конфликта Израиля с сектором Газа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.
"На данный момент такой информации не поступало. Российское представительство при Палестинской национальной администрации находится в постоянном контакте с консульским пунктом в секторе Газа, а также с городами на Западном берегу", - рассказала Зарипова.
Последствия израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Число погибших при ударах по сектору Газа достигло 313, заявили в Палестине
10:50
По последним данным, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 313, а количество раненных приблизилось к двум тысячам. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Китай призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь
07:09
 
Палестинская национальная администрацияХамасБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановПалестинаРоссияИзраильВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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