https://ria.ru/20231008/palestina-1901279328.html

У российского посольства нет данных о пострадавших россиянах в Палестине

У российского посольства нет данных о пострадавших россиянах в Палестине - РИА Новости, 08.10.2023

У российского посольства нет данных о пострадавших россиянах в Палестине

Представительство РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) не получало информации о возможных пострадавших или жертвах среди россиян на Западном... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T11:27

2023-10-08T11:27

2023-10-08T11:27

палестинская национальная администрация

хамас

биньямин нетаньяху

михаил богданов

палестина

россия

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Представительство РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) не получало информации о возможных пострадавших или жертвах среди россиян на Западном берегу в ходе эскалации конфликта Израиля с сектором Газа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова. "На данный момент такой информации не поступало. Российское представительство при Палестинской национальной администрации находится в постоянном контакте с консульским пунктом в секторе Газа, а также с городами на Западном берегу", - рассказала Зарипова. По последним данным, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 313, а количество раненных приблизилось к двум тысячам. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/pogibshie-1901274339.html

https://ria.ru/20231008/kitay-1901254367.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

палестинская национальная администрация, хамас, биньямин нетаньяху, михаил богданов, палестина, россия, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году