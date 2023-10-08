У российского посольства нет данных о пострадавших россиянах в Палестине
Российское посольство не получало данных о пострадавших россиянах в Палестине
© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Представительство РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) не получало информации о возможных пострадавших или жертвах среди россиян на Западном берегу в ходе эскалации конфликта Израиля с сектором Газа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.
"На данный момент такой информации не поступало. Российское представительство при Палестинской национальной администрации находится в постоянном контакте с консульским пунктом в секторе Газа, а также с городами на Западном берегу", - рассказала Зарипова.
По последним данным, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 313, а количество раненных приблизилось к двум тысячам. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.