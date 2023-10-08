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Названы самые популярные страны для авиапутешествий зимой - РИА Новости, 08.10.2023
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Туризм
 
05:00 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/otdykh-1901020311.html
Названы самые популярные страны для авиапутешествий зимой
Названы самые популярные страны для авиапутешествий зимой - РИА Новости, 08.10.2023
Названы самые популярные страны для авиапутешествий зимой
Эксперты проанализировали популярные у россиян направления зимнего отдыха и выяснили, куда туристы летят в холодное время года и сколько платят за авиабилеты,... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T05:00
2023-10-08T05:00
туризм
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туризм
туристы
таиланд
турция
оаэ
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Эксперты проанализировали популярные у россиян направления зимнего отдыха и выяснили, куда туристы летят в холодное время года и сколько платят за авиабилеты, сообщает "Авиасейлс".Там уточнили, что почти 40 процентов пользователей ​ бронируют зарубежные направления для зимнего отдыха.Самым популярным по числу купленных авиабилетов на декабрь-февраль стал Таиланд со средним чеком 73 600 рублей на одного человека туда-обратно. На него приходится 22 процента от всех бронирований за рубеж.Далее идет Турция, куда полетят 11 процентов пользователей в среднем за 30 800 рублей за билет в оба конца. Третье место занимает ОАЭ со средним чеком 66 300 рублей и долей бронирований шесть процентов.Замыкают пятерку популярных стран Узбекистан — 30 400 рублей и Индонезия — 87 700 рублей. Туда полетят пять и четыре процента пользователей, которые выбирают иностранные направления этой зимой.
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новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, турция, оаэ, узбекистан, индонезия, авиабилеты
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Индонезия, Авиабилеты
Названы самые популярные страны для авиапутешествий зимой

Авиасейлс: Таиланд, Турция и ОАЭ – самые популярные страны для зимнего отдыха

© iStock.com / Jitti NarksompongВид на пляж Патонг на острове Пхукет, Таиланд
Вид на пляж Патонг на острове Пхукет, Таиланд - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© iStock.com / Jitti Narksompong
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Эксперты проанализировали популярные у россиян направления зимнего отдыха и выяснили, куда туристы летят в холодное время года и сколько платят за авиабилеты, сообщает "Авиасейлс".
Там уточнили, что почти 40 процентов пользователей ​ бронируют зарубежные направления для зимнего отдыха.
Самым популярным по числу купленных авиабилетов на декабрь-февраль стал Таиланд со средним чеком 73 600 рублей на одного человека туда-обратно. На него приходится 22 процента от всех бронирований за рубеж.
Далее идет Турция, куда полетят 11 процентов пользователей в среднем за 30 800 рублей за билет в оба конца. Третье место занимает ОАЭ со средним чеком 66 300 рублей и долей бронирований шесть процентов.
Замыкают пятерку популярных стран Узбекистан — 30 400 рублей и Индонезия — 87 700 рублей. Туда полетят пять и четыре процента пользователей, которые выбирают иностранные направления этой зимой.
Женщина на одной из улиц в районе Лагуна на острове Пхукет в Тайланде - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В Таиланде разочарованы тем, что иностранные туристы стали тратить меньше
4 октября, 15:53
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыТаиландТурцияОАЭУзбекистанИндонезияАвиабилеты
 
 
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