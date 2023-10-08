https://ria.ru/20231008/otdykh-1901020311.html

Названы самые популярные страны для авиапутешествий зимой

Названы самые популярные страны для авиапутешествий зимой - РИА Новости, 08.10.2023

Названы самые популярные страны для авиапутешествий зимой

Эксперты проанализировали популярные у россиян направления зимнего отдыха и выяснили, куда туристы летят в холодное время года и сколько платят за авиабилеты,... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T05:00

2023-10-08T05:00

2023-10-08T05:00

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

таиланд

турция

оаэ

узбекистан

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Эксперты проанализировали популярные у россиян направления зимнего отдыха и выяснили, куда туристы летят в холодное время года и сколько платят за авиабилеты, сообщает "Авиасейлс".Там уточнили, что почти 40 процентов пользователей ​ бронируют зарубежные направления для зимнего отдыха.Самым популярным по числу купленных авиабилетов на декабрь-февраль стал Таиланд со средним чеком 73 600 рублей на одного человека туда-обратно. На него приходится 22 процента от всех бронирований за рубеж.Далее идет Турция, куда полетят 11 процентов пользователей в среднем за 30 800 рублей за билет в оба конца. Третье место занимает ОАЭ со средним чеком 66 300 рублей и долей бронирований шесть процентов.Замыкают пятерку популярных стран Узбекистан — 30 400 рублей и Индонезия — 87 700 рублей. Туда полетят пять и четыре процента пользователей, которые выбирают иностранные направления этой зимой.

https://ria.ru/20231004/tailand-1900472109.html

таиланд

турция

оаэ

узбекистан

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, турция, оаэ, узбекистан, индонезия, авиабилеты