https://ria.ru/20231008/operatsiya-1901339245.html

Представитель Армии Израиля оценил вероятность сухопутной операции в Газе

Представитель Армии Израиля оценил вероятность сухопутной операции в Газе - РИА Новости, 08.10.2023

Представитель Армии Израиля оценил вероятность сухопутной операции в Газе

РИА Новости РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T18:55

2023-10-08T18:55

2023-10-08T19:49

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

россия

палестина

биньямин нетаньяху

михаил богданов

хамас

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РИА НовостиМОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля учитывает все возможности и варианты вплоть до сухопутной операции в Газе, рассказал РИА Новости Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи."Мы находимся в режиме военного положения, все возможности и варианты учтены. Мы мобилизовали десятки тысяч резервистов, и в будущем эта цифра может возрасти до нескольких сотен тысяч, которые пополняют южное командование", - сказал Адраи в ответ на вопрос о возможности сухопутной операции в Газе.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

израиль

россия

палестина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны. По последним данным, погибли не менее 40 мирных израильтян, около 800 получили ранения. 2023-10-08T18:55 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, армия обороны израиля