https://ria.ru/20231008/operatsiya-1901339245.html
Представитель Армии Израиля оценил вероятность сухопутной операции в Газе
Представитель Армии Израиля оценил вероятность сухопутной операции в Газе - РИА Новости, 08.10.2023
Представитель Армии Израиля оценил вероятность сухопутной операции в Газе
РИА Новости РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T18:55
2023-10-08T18:55
2023-10-08T19:49
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
россия
палестина
биньямин нетаньяху
михаил богданов
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153285/53/1532855357_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_8a709e3380cab41aeef41fdfcf353e31.jpg
РИА НовостиМОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля учитывает все возможности и варианты вплоть до сухопутной операции в Газе, рассказал РИА Новости Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи."Мы находимся в режиме военного положения, все возможности и варианты учтены. Мы мобилизовали десятки тысяч резервистов, и в будущем эта цифра может возрасти до нескольких сотен тысяч, которые пополняют южное командование", - сказал Адраи в ответ на вопрос о возможности сухопутной операции в Газе.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
израиль
россия
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153285/53/1532855357_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_8134e92a478cf01d8ce73159817f82ce.jpg
ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия
Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.
По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны.
По последним данным, погибли не менее 40 мирных израильтян, около 800 получили ранения.
2023-10-08T18:55
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, армия обороны израиля
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас, Армия обороны Израиля
Представитель Армии Израиля оценил вероятность сухопутной операции в Газе
Представитель Армии Израиля: сухопутная операция в секторе Газа не исключается