https://ria.ru/20231008/oon-1901250630.html
В МИД призвали ООН к объективности в вопросе детей в конфликте на Украине
В МИД призвали ООН к объективности в вопросе детей в конфликте на Украине - РИА Новости, 08.10.2023
В МИД призвали ООН к объективности в вопросе детей в конфликте на Украине
Россия призывает ООН к объективности при подготовке отчетов, которые касаются проблематики детей в вооруженном конфликте на Украине, заявил РИА Новости замглавы РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T04:43
2023-10-08T04:43
2023-10-08T10:12
в мире
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сергей вершинин
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россия призывает ООН к объективности при подготовке отчетов, которые касаются проблематики детей в вооруженном конфликте на Украине, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин.Он отметил, что в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН у него состоялась встреча со спецпредставителем организации по детям и вооруженным конфликтам Вирджинией Гамбой. "Мы активно ведем с ней диалог. У нас работает в межведомственном формате группа, которую возглавляет (уполномоченный при президенте по правам ребенка. — Прим. ред.) Мария Львова-Белова. Цель контактов в том, чтобы довести до Гамбы объективную информацию о том, что у нас с ситуацией по детям в новых регионах России и других районах, затронутых конфликтом на Украине", — отметил Вершинин. Он добавил, что "к сожалению, на Западе избрали вопрос детей в качестве политического инструмента для очернения России". "Мы призвали ООН, чтобы в отчетах, которые они готовят, а госпожа Гамба тоже будет заниматься отчетами применительно к детям в вооруженных конфликтах, чтобы эти отчеты были все-таки объективными", — отметил дипломат.По его словам, пока Москва не видит объективности в таких документах.В свою очередь, Россия подтвердила полную открытость к взаимодействию с ООН по этим вопросам, при этом подчеркнув необходимость учета объективных данных, в том числе тех, которые на регулярной основе предоставляются российской стороной.Вершинин пояснил, что Россия делает это на площадках и в Женеве, и в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20230927/mid-1898905679.html
https://ria.ru/20230920/obvineniya-1897661808.html
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, оон, генеральная ассамблея оон, сергей вершинин
В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Украина, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Сергей Вершинин
В МИД призвали ООН к объективности в вопросе детей в конфликте на Украине
МИД: Россия призывает ООН к объективности в вопросе детей в конфликте на Украине
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россия призывает ООН к объективности при подготовке отчетов, которые касаются проблематики детей в вооруженном конфликте на Украине, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин.
Он отметил, что в Нью-Йорке
на полях недели высокого уровня Генассамблеи
ООН у него состоялась встреча со спецпредставителем организации по детям и вооруженным конфликтам Вирджинией Гамбой.
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"Мы активно ведем с ней диалог. У нас работает в межведомственном формате группа, которую возглавляет (уполномоченный при президенте по правам ребенка. — Прим. ред.) Мария Львова-Белова. Цель контактов в том, чтобы довести до Гамбы объективную информацию о том, что у нас с ситуацией по детям в новых регионах России и других районах, затронутых конфликтом на Украине", — отметил Вершинин.
Он добавил, что "к сожалению, на Западе избрали вопрос детей в качестве политического инструмента для очернения России".
«
"Мы призвали ООН, чтобы в отчетах, которые они готовят, а госпожа Гамба тоже будет заниматься отчетами применительно к детям в вооруженных конфликтах, чтобы эти отчеты были все-таки объективными", — отметил дипломат.
По его словам, пока Москва не видит объективности в таких документах.
В свою очередь, Россия подтвердила полную открытость к взаимодействию с ООН по этим вопросам, при этом подчеркнув необходимость учета объективных данных, в том числе тех, которые на регулярной основе предоставляются российской стороной.
Вершинин пояснил, что Россия делает это на площадках и в Женеве, и в Нью-Йорке.
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