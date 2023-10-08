ВСУ в субботу обстреляли из "Града" белгородский поселок Уразово
ВСУ выпустили в субботу восемь снарядов из "Града" по белгородскому Уразово
Осколки снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли поселок Уразово восьмью снарядами из РСЗО "Град", погиб местный житель, повреждены 14 домовладений, предприятие, а также социальный объект и три автомобиля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В воскресенье губернатор опубликовал сводку об обстрелах, которые произошли в регионе 7 октября. В субботу со стороны Украины по четырем приграничным муниципалитетам Белгородской области было выпущено 28 снарядов. Кроме того, в Новооскольком и Яковлевском округах система противовоздушной обороны сбила три тактические ракеты "Точка-У", по данным главы региона, обошлось без последствий.
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"В Валуйском городском округе под обстрел попал поселок Уразово – противник выпустил 8 снарядов из РСЗО "Град". К сожалению, один человек погиб – в момент обстрела мужчина находился на улице и от полученных ран скончался на месте. В результате обстрела разрушения различной степени выявлены в 14 частных домовладениях, на одном из предприятий, а также на социальном объекте, где разрушены хозпостройка, складское помещение и повреждена "Газель". Также повреждения получили два легковых автомобиля", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по селам Солнцевка, Петровка и Красный Хутор выпущено 12 артиллерийских снарядов. В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущен один артиллерийский снаряд. В Шебекинском округе 7 раз из миномета обстрелян поселок Ленинский и село Середа.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.