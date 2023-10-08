https://ria.ru/20231008/noch-1901270496.html

Прошедшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени

Прошедшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени - РИА Новости, 08.10.2023

Прошедшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени

Прошедшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала осени, минимальная температура составила плюс 0,7 градуса по Цельсию, сообщил в своем... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T10:14

2023-10-08T10:14

2023-10-08T10:14

санкт-петербург

михаил леус

погода

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Прошедшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала осени, минимальная температура составила плюс 0,7 градуса по Цельсию, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня минимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге (по данным городской метеостанции) составила плюс 0,7 градуса. Таким образом, прошедшая ночь в Северной столице стала самой холодной с начала осени", - говорится в сообщении. По его прогнозу, еще более холодной ожидается ночь на вторник. В нескольких районах города, в том числе в Выборгском, Приморском и Калининском, жители наблюдают выпадение первого снега, он лежит на тротуарах, дорогах, машинах и газонах. В утренние часы воскресенья снег с дождем продолжают идти.

https://ria.ru/20230927/zima-1898845945.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург, михаил леус, погода