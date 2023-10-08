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Прошедшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени - РИА Новости, 08.10.2023
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10:14 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/noch-1901270496.html
Прошедшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени
Прошедшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени - РИА Новости, 08.10.2023
Прошедшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени
Прошедшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала осени, минимальная температура составила плюс 0,7 градуса по Цельсию, сообщил в своем... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T10:14
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санкт-петербург
михаил леус
погода
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Прошедшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала осени, минимальная температура составила плюс 0,7 градуса по Цельсию, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня минимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге (по данным городской метеостанции) составила плюс 0,7 градуса. Таким образом, прошедшая ночь в Северной столице стала самой холодной с начала осени", - говорится в сообщении. По его прогнозу, еще более холодной ожидается ночь на вторник. В нескольких районах города, в том числе в Выборгском, Приморском и Калининском, жители наблюдают выпадение первого снега, он лежит на тротуарах, дорогах, машинах и газонах. В утренние часы воскресенья снег с дождем продолжают идти.
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санкт-петербург, михаил леус, погода
Санкт-Петербург, Михаил Леус, Погода
Прошедшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени

Температура в Петербурге прошедшей ночью опустилась до 0,7 градуса

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНабережная реки Невы в Санкт-Петербурге
Набережная реки Невы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Набережная реки Невы в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Прошедшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала осени, минимальная температура составила плюс 0,7 градуса по Цельсию, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня минимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге (по данным городской метеостанции) составила плюс 0,7 градуса. Таким образом, прошедшая ночь в Северной столице стала самой холодной с начала осени", - говорится в сообщении.
По его прогнозу, еще более холодной ожидается ночь на вторник.
В нескольких районах города, в том числе в Выборгском, Приморском и Калининском, жители наблюдают выпадение первого снега, он лежит на тротуарах, дорогах, машинах и газонах. В утренние часы воскресенья снег с дождем продолжают идти.
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