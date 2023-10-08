https://ria.ru/20231008/nedelya-1901198137.html

Мирная Нобелевская неделя

Мирная Нобелевская неделя - РИА Новости, 08.10.2023

Мирная Нобелевская неделя

Могло бы показаться, что указание на мирный характер первой недели октября, когда объявляют нобелевских лауретов, есть тавтология, мало масляное. Какой же еще... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T08:00

2023-10-08T08:00

2023-10-08T08:06

аналитика

норвегия

швеция

дания

нобелевская премия

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Могло бы показаться, что указание на мирный характер первой недели октября, когда объявляют нобелевских лауретов, есть тавтология, мало масляное. Какой же еще быть Нобелевской неделе, когда и сам учредитель премии завещал, чтобы награждались те, кто сумел за истекший год принести наибольшую пользу человечеству.Другое дело, что завещатель предполагает, а злоба дня сего располагает. Да, конечно, премии по естественным наукам (физика, химия, физиология и медицина) почти не были источником раздора. Хотя по поводу премии за безопасные тайны атомного ядра тоже можно было бы полаяться, была бы охота.Но это связано с тем, что в естественных науках надо хоть что-то понимать. А это всегда было сложно, теперь же — при общей деградации образования, когда и теорему Пифагора мало кто помнит, — это еще сложнее. Недаром после объявления премий по естественным наукам в СМИ размещаются обширные пропедевтические материалы, чтобы публика хотя бы примерно понимала, про что это было.Тогда как две оставшиеся премии — "тому, кто создаст наиболее выдающееся литературное произведение идеалистического направления", а также "тому, кто внес наиболее существенный вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных конгрессов", — вносят самый существенный вклад в разъединение наций и частных лиц, которые по случаю лауреатства друг друга с криком вящим язвят в колене восходящем.Что, впрочем, не диво. Еще в XVII веке было замечено, что если бы геометрические теоремы затрагивали частные интересы, то из-за них бы велись войны. То же можно сказать и про сплочение наций, а равно и про художественные тексты идеалистического (и даже вообще любого) направления. Тем более что всякий считает себя сведущим и в миротворчестве, и в изящной словесности.В этом году, однако, все прошло не просто гладко — одуряюще гладко.Что до литературы — лауреатом стал норвежский писатель Юн Фоссе "за его новаторские пьесы и прозу, которые дают голос невыразимому". Возможно, увенчание Фоссе и вызвало бы острые споры, но это в том случае, если бы его имя было у всех на слуху. Однако хотя после присуждения премии мы узнали, что "его драмы — из наиболее востребованных на сценах мира", до этого мы не знали о нем ничего.Это никак не говорит — ни в хорошем, ни в дурном смысле — о его творчестве. Просто в данном случае возобладал обычай непропорционально высокого скандинавского представительства (особенно сильного в первой половине XX века) среди лауреатов.Также среди представителей западных литератур непропорционально велика доля писателей-лауреатов из Скандинавских стран — Норвегии, Швеции и Дании. Особенно сильным скандинавское представительство среди лауреатов премии было в первой трети XX века (хотя сам Нобель в своем завещании предостерегал от такой местечковости). В итоге скандинавских лауреатов столько же (14), сколько французских или немецких, и в два с лишним раза больше, чем русских или итальянских (по шесть).Хорошо это или не очень хорошо, но в любом случае малоизвестный скандинав не способен вызвать сильные распри. Возможно, это соображение повлияло на решение Нобелевского комитета, уставшего от литературных скандалов. А ведь представим себе, что лаврами увенчали бы Д. Л. Быкова* или Л. Е. Улицкую.Сходным по эффекту было и присуждение Нобелевской премии мира, которой удостоилась иранская активистка Наргиз Мохаммади "за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех". Под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода". Сейчас Мохаммади в тюрьме, но представитель Нобелевского комитета отметил, что, даже находясь под стражей, она старалась сделать так, чтобы протесты за права женщин не стихали.При всем сочувствии к персидским женщинам — очевидно, что исламские обычаи могут не всем нравиться, — и при том, что отчего же не поддержать сиделицу, ясно, что скандал тут будет очень умеренный. Опять же вспомним слухи, что лауреатом-2023 будет то ли ангел мира В. А. Зеленский, то ли гонимый за правду А. А. Навальный. Комитетчики же в этом году поступили по завету "удались от зла и сотвори благо".Их миролюбие сильно контрастировало с общей западной атмосферой последних полутора лет, прошедших под лозунгом крайнего обострения всюду, в том числе и в сфере, далекой от политики. Гонения на русских и на таможне, и в спорте, и даже при устроении собачьих и кошачьих выставок.Возможно, в Нобелевском комитете решили, что такого неистовства им все равно не достичь, так что нечего и стараться. И стали действовать по принципу "аполитично рассуждаешь, слушай, аполитично".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20231005/uchenyy-1900663649.html

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20231003/attosekundy-1900269042.html

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Максим Соколов https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

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аналитика, норвегия, швеция, дания, нобелевская премия