https://ria.ru/20231008/nato-1901249343.html

НАТО помогла убить большую часть украинцев, заявили в США

НАТО помогла убить большую часть украинцев, заявили в США - РИА Новости, 08.10.2023

НАТО помогла убить большую часть украинцев, заявили в США

НАТО повлияла на значительное сокращение населения Украины во время конфликта, заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T03:50

2023-10-08T03:50

2023-10-08T15:05

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. НАТО повлияла на значительное сокращение населения Украины во время конфликта, заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис."НАТО помогла убить большую часть украинцев. Я надеюсь, НАТО гордится тем, что натворила здесь", — заявил Моррис.По его словам, из-за демографического кризиса после распада СССР на Украине почти не осталось молодежи. Самый крупный пласт населения относится к возрастной группе от 30 до 40 лет. Он пояснил, что средний возраст солдата ВСУ — 40 лет. Учитывая, что на 2020 год, по некоторым данным, мужчин этого возраста на Украине было не больше 300 тысяч, а потери ВСУ за время конфликта составили около полумиллиона человек, альянс, разжигая конфликт отправкой техники и финансовой поддержки, напрямую повлиял на истребление украинского населения.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

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в мире, украина, ссср, москва, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины