НАТО помогла убить большую часть украинцев, заявили в США
Ведущий Моррис обвинил НАТО в истреблении большей части населения Украины
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. НАТО повлияла на значительное сокращение населения Украины во время конфликта, заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
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"НАТО помогла убить большую часть украинцев. Я надеюсь, НАТО гордится тем, что натворила здесь", — заявил Моррис.
По его словам, из-за демографического кризиса после распада СССР на Украине почти не осталось молодежи. Самый крупный пласт населения относится к возрастной группе от 30 до 40 лет. Он пояснил, что средний возраст солдата ВСУ — 40 лет. Учитывая, что на 2020 год, по некоторым данным, мужчин этого возраста на Украине было не больше 300 тысяч, а потери ВСУ за время конфликта составили около полумиллиона человек, альянс, разжигая конфликт отправкой техники и финансовой поддержки, напрямую повлиял на истребление украинского населения.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.