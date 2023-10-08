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НАТО помогла убить большую часть украинцев, заявили в США - РИА Новости, 08.10.2023
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03:50 08.10.2023 (обновлено: 15:05 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/nato-1901249343.html
НАТО помогла убить большую часть украинцев, заявили в США
НАТО помогла убить большую часть украинцев, заявили в США - РИА Новости, 08.10.2023
НАТО помогла убить большую часть украинцев, заявили в США
НАТО повлияла на значительное сокращение населения Украины во время конфликта, заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T03:50
2023-10-08T15:05
в мире
украина
ссср
москва
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. НАТО повлияла на значительное сокращение населения Украины во время конфликта, заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис."НАТО помогла убить большую часть украинцев. Я надеюсь, НАТО гордится тем, что натворила здесь", — заявил Моррис.По его словам, из-за демографического кризиса после распада СССР на Украине почти не осталось молодежи. Самый крупный пласт населения относится к возрастной группе от 30 до 40 лет. Он пояснил, что средний возраст солдата ВСУ — 40 лет. Учитывая, что на 2020 год, по некоторым данным, мужчин этого возраста на Украине было не больше 300 тысяч, а потери ВСУ за время конфликта составили около полумиллиона человек, альянс, разжигая конфликт отправкой техники и финансовой поддержки, напрямую повлиял на истребление украинского населения.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, ссср, москва, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, СССР, Москва, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
НАТО помогла убить большую часть украинцев, заявили в США

Ведущий Моррис обвинил НАТО в истреблении большей части населения Украины

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. НАТО повлияла на значительное сокращение населения Украины во время конфликта, заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
«
"НАТО помогла убить большую часть украинцев. Я надеюсь, НАТО гордится тем, что натворила здесь", — заявил Моррис.
По его словам, из-за демографического кризиса после распада СССР на Украине почти не осталось молодежи. Самый крупный пласт населения относится к возрастной группе от 30 до 40 лет. Он пояснил, что средний возраст солдата ВСУ — 40 лет. Учитывая, что на 2020 год, по некоторым данным, мужчин этого возраста на Украине было не больше 300 тысяч, а потери ВСУ за время конфликта составили около полумиллиона человек, альянс, разжигая конфликт отправкой техники и финансовой поддержки, напрямую повлиял на истребление украинского населения.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Курс на истребление. На Украине признали огромные потери ВСУ
25 августа, 08:00
 
В миреУкраинаСССРМоскваСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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