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В Москве нашли тело экс-участника группы "Руки вверх!" с пробитой головой
В Москве нашли тело экс-участника группы "Руки вверх!" с пробитой головой - РИА Новости, 08.10.2023
В Москве нашли тело экс-участника группы "Руки вверх!" с пробитой головой
Тело бывшего клавишника "Руки вверх!" Владимира Капырина с пробитой головой нашли родители в его квартире в Москве, сообщил РИА Новости отец погибшего Дмитрий... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T14:52
2023-10-08T14:52
2023-10-08T15:10
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Тело бывшего клавишника "Руки вверх!" Владимира Капырина с пробитой головой нашли родители в его квартире в Москве, сообщил РИА Новости отец погибшего Дмитрий Капырин.По словам отца Капырина, сын не выходил на связь несколько дней, после чего они с женой приехали в его квартиру."Он лежал в луже крови с пробитой головой, буквально в луже. Он говорил мне, что с кем-то конфликтовал. Его даже как-то на улице немножко побили. Имеет ли это отношение к смерти, никто не знает. Украли айфон и деньги, думаю, что приличную сумму", - сказал отец погибшего.Следствие сначала активно разбиралось в деле, а потом сообщило, что побои не являются причиной смерти, заявил Дмитрий Капырин. "Они не отрицают ни побои, ни кражу, ничего. Пять часов они работали в квартире", - добавил он.Также в беседе с корреспондентом РИА Новости отец погибшего рассказал, что серьезных проблем со здоровьем у музыканта не было."Предварительной причиной смерти явилась сердечная недостаточность, телесных повреждений в виде пробитой головы не имелось", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Смерть Капырина подтвердил в разговоре с РИА Новости концертный директор "Руки вверх!" Роберт Погосян."Да, к сожалению, Володя ушел из жизни. И насколько я знаю от родных, он был обнаружен избитым в своей квартире… Какое-то следствие ведется. Мы сами в ожидании, чтобы понять, как это вообще могло произойти", - сказал собеседник агентства.Погосян отметил, что Капырин не работал в группе "Руки вверх!" с 2019 года.Капырин родился в 1987 году, был джазовым пианистом и гастролировал с группой "Руки Вверх", а также создавал аранжировки для концертов. Музыкальную карьеру начал, играя в группах "Харизма" и Jazzmobile.
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общество, москва, россия, руки вверх! (группа)
Общество, Москва, Россия, Руки Вверх! (группа), Шоубиз
В Москве нашли тело экс-участника группы "Руки вверх!" с пробитой головой
В Москве нашли тело экс-участника "Руки вверх" Капырина с пробитой головой
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Тело бывшего клавишника "Руки вверх!" Владимира Капырина с пробитой головой нашли родители в его квартире в Москве, сообщил РИА Новости отец погибшего Дмитрий Капырин.
По словам отца Капырина, сын не выходил на связь несколько дней, после чего они с женой приехали в его квартиру.
"Он лежал в луже крови с пробитой головой, буквально в луже. Он говорил мне, что с кем-то конфликтовал. Его даже как-то на улице немножко побили. Имеет ли это отношение к смерти, никто не знает. Украли айфон и деньги, думаю, что приличную сумму", - сказал отец погибшего.
Следствие сначала активно разбиралось в деле, а потом сообщило, что побои не являются причиной смерти, заявил Дмитрий Капырин. "Они не отрицают ни побои, ни кражу, ничего. Пять часов они работали в квартире", - добавил он.
Также в беседе с корреспондентом РИА Новости отец погибшего рассказал, что серьезных проблем со здоровьем у музыканта не было.
"Предварительной причиной смерти явилась сердечная недостаточность, телесных повреждений в виде пробитой головы не имелось", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Смерть Капырина подтвердил в разговоре с РИА Новости концертный директор "Руки вверх!" Роберт Погосян.
"Да, к сожалению, Володя ушел из жизни. И насколько я знаю от родных, он был обнаружен избитым в своей квартире… Какое-то следствие ведется. Мы сами в ожидании, чтобы понять, как это вообще могло произойти", - сказал собеседник агентства.
Погосян отметил, что Капырин не работал в группе "Руки вверх!" с 2019 года.
Капырин родился в 1987 году, был джазовым пианистом и гастролировал с группой "Руки Вверх", а также создавал аранжировки для концертов. Музыкальную карьеру начал, играя в группах "Харизма" и Jazzmobile.