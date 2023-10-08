https://ria.ru/20231008/muzykant-1901306467.html

В Москве нашли тело экс-участника группы "Руки вверх!" с пробитой головой

В Москве нашли тело экс-участника группы "Руки вверх!" с пробитой головой - РИА Новости, 08.10.2023

В Москве нашли тело экс-участника группы "Руки вверх!" с пробитой головой

Тело бывшего клавишника "Руки вверх!" Владимира Капырина с пробитой головой нашли родители в его квартире в Москве, сообщил РИА Новости отец погибшего Дмитрий... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T14:52

2023-10-08T14:52

2023-10-08T15:10

общество

москва

россия

руки вверх! (группа)

шоубиз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901305815_0:82:604:422_1920x0_80_0_0_148be340e95365e42eebc4f5f8faf80f.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Тело бывшего клавишника "Руки вверх!" Владимира Капырина с пробитой головой нашли родители в его квартире в Москве, сообщил РИА Новости отец погибшего Дмитрий Капырин.По словам отца Капырина, сын не выходил на связь несколько дней, после чего они с женой приехали в его квартиру."Он лежал в луже крови с пробитой головой, буквально в луже. Он говорил мне, что с кем-то конфликтовал. Его даже как-то на улице немножко побили. Имеет ли это отношение к смерти, никто не знает. Украли айфон и деньги, думаю, что приличную сумму", - сказал отец погибшего.Следствие сначала активно разбиралось в деле, а потом сообщило, что побои не являются причиной смерти, заявил Дмитрий Капырин. "Они не отрицают ни побои, ни кражу, ничего. Пять часов они работали в квартире", - добавил он.Также в беседе с корреспондентом РИА Новости отец погибшего рассказал, что серьезных проблем со здоровьем у музыканта не было."Предварительной причиной смерти явилась сердечная недостаточность, телесных повреждений в виде пробитой головы не имелось", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Смерть Капырина подтвердил в разговоре с РИА Новости концертный директор "Руки вверх!" Роберт Погосян."Да, к сожалению, Володя ушел из жизни. И насколько я знаю от родных, он был обнаружен избитым в своей квартире… Какое-то следствие ведется. Мы сами в ожидании, чтобы понять, как это вообще могло произойти", - сказал собеседник агентства.Погосян отметил, что Капырин не работал в группе "Руки вверх!" с 2019 года.Капырин родился в 1987 году, был джазовым пианистом и гастролировал с группой "Руки Вверх", а также создавал аранжировки для концертов. Музыкальную карьеру начал, играя в группах "Харизма" и Jazzmobile.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия, руки вверх! (группа)