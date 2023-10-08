https://ria.ru/20231008/most-1901263388.html

По Крымскому мосту в 2023 году проехали более двух миллионов автомобилей

По Крымскому мосту в 2023 году проехали более двух миллионов автомобилей - РИА Новости, 08.10.2023

По Крымскому мосту в 2023 году проехали более двух миллионов автомобилей

Свыше двух миллионов транспортных средств проехало по Крымскому мосту за 2023 год, из них легковых автомобилей - 1,9 миллионов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T09:09

2023-10-08T09:09

2023-10-08T09:09

крымский мост

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

керченский пролив

республика крым

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КРАСНОДАР, 8 окт - РИА Новости. Свыше двух миллионов транспортных средств проехало по Крымскому мосту за 2023 год, из них легковых автомобилей - 1,9 миллионов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Упрдор "Тамань". "Интенсивность движения на транспортном переходе через Керченский пролив за 2023 год составила 2,021 миллиона транспортных средств, из них легковых автомобилей - 1,992 миллиона", - рассказали в учреждении. Отмечается, что всего за пять лет существования объекта по Крымскому мосту проехало 24,318 миллиона транспортных средств: в 2018 году - 3,528 миллиона, в 2019 году - 4,122 миллиона, в 2020 году - 4,433 миллиона, а также 5,271 миллиона в 2021 году и 4,943 миллиона транспортных средств в 2022 году. Ровно год назад утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ РФ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалось. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации. Автодорожную часть самого длинного в Европе моста открыли 15 мая 2018 года с опережением сроков на семь месяцев. Уникальное сооружение возвели менее чем за 2,5 года. Строители установили фундаменты будущих опор, затем поставили опоры и на них уже смонтировали пролетные строения, которые собирали на суше и двигали в акваторию с помощью мощных домкратов. Всего над возведением грандиозного объекта трудилась команда из 25 тысяч профессионалов. Крымский мост стал символом воссоединения полуострова с Россией.

https://ria.ru/20231008/most-1901253480.html

керченский пролив

республика крым

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крымский мост, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), керченский пролив, республика крым