https://ria.ru/20231008/most-1901253480.html

Сенатор назвала Крымский мост артерией жизни

Сенатор назвала Крымский мост артерией жизни - РИА Новости, 08.10.2023

Сенатор назвала Крымский мост артерией жизни

Крымский мост даже после появления сухопутного маршрута является артерией жизни для полуострова, символом мощи России, теракты Киева лишь подчеркивают... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T06:34

2023-10-08T06:34

2023-10-08T06:34

республика крым

крымский мост

россия

фсб

екатерина алтабаева

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Крымский мост даже после появления сухопутного маршрута является артерией жизни для полуострова, символом мощи России, теракты Киева лишь подчеркивают преступную сущность украинского режима, заявила РИА Новости сенатор от исполнительного органа власти Севастополя Екатерина Алтабаева. На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. "До появления сухопутного маршрута (через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области – ред.) в Крым мост был артерией жизни, которая связывала нас с большой землей. В этом смысле для нас и сегодня мост очень важен. Есть и второй момент – это уникальное техническое сооружение, он является свидетельством таланта наших инженеров и строителей, возможностей России. Для всех россиян это символ мощи страны, а для нас - символ нашего соединения с великой Россией. Для нас всех необходимая задача, чтобы он продолжал служить людям", - сказала Алтабаева. Она отметила, что теракты в отношении транспортного перехода лишь подчеркивают преступную сущность режима в Киеве, который их организовывает. "То, что произошло год назад на мосту и в этом году – террористические акты, которые привели к гибели людей. Это подчеркивает сущность режима в Киеве, точно так же как и обстрелы мирных территорий и гражданской инфраструктуры – терроризм в чистом виде. Совершенно искренне убеждена в неотвратимости наказания и суда над людьми, которые организовали и совершили эти преступления", - сказала сенатор.

https://ria.ru/20231008/terakt-1900976039.html

https://ria.ru/20231008/most-1901247205.html

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республика крым, крымский мост, россия, фсб, екатерина алтабаева, политика