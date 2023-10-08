https://ria.ru/20231008/mir-1901370598.html

Глава российских католиков призвал молиться о мире на Святой Земле

Глава российских католиков призвал молиться о мире на Святой Земле - РИА Новости, 08.10.2023

Глава российских католиков призвал молиться о мире на Святой Земле

Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци призвал российских католиков молиться о мире на Святой Земле, его обращение опубликовано РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T22:58

2023-10-08T22:58

2023-10-08T23:08

израиль

россия

палестина

михаил богданов

биньямин нетаньяху

павел пецци

хамас

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци призвал российских католиков молиться о мире на Святой Земле, его обращение опубликовано на сайте Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве. "Новости из Святой Земли - очень тревожные. Прошу всех вас молиться о мире в Святой Земле. Примите мое благословение", - сказал архиепископ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех участников конфликта в Израиле к сбережению человеческих жизней и восстановлению мира и правопорядка. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/podderzhka-1901368933.html

https://ria.ru/20231008/konflikt-1901362333.html

https://ria.ru/20231008/postradavshie-1901352689.html

израиль

россия

палестина

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израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, павел пецци, хамас