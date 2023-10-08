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Глава российских католиков призвал молиться о мире на Святой Земле - РИА Новости, 08.10.2023
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22:58 08.10.2023 (обновлено: 23:08 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/mir-1901370598.html
Глава российских католиков призвал молиться о мире на Святой Земле
Глава российских католиков призвал молиться о мире на Святой Земле - РИА Новости, 08.10.2023
Глава российских католиков призвал молиться о мире на Святой Земле
Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци призвал российских католиков молиться о мире на Святой Земле, его обращение опубликовано РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T22:58
2023-10-08T23:08
израиль
россия
палестина
михаил богданов
биньямин нетаньяху
павел пецци
хамас
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци призвал российских католиков молиться о мире на Святой Земле, его обращение опубликовано на сайте Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве. "Новости из Святой Земли - очень тревожные. Прошу всех вас молиться о мире в Святой Земле. Примите мое благословение", - сказал архиепископ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех участников конфликта в Израиле к сбережению человеческих жизней и восстановлению мира и правопорядка. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/podderzhka-1901368933.html
https://ria.ru/20231008/konflikt-1901362333.html
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израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, павел пецци, хамас
Израиль, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Павел Пецци, Хамас
Глава российских католиков призвал молиться о мире на Святой Земле

Глава российских католиков Павел Пецци призвал молиться о мире на Святой Земле

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМитрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци призвал российских католиков молиться о мире на Святой Земле, его обращение опубликовано на сайте Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.
«
"Новости из Святой Земли - очень тревожные. Прошу всех вас молиться о мире в Святой Земле. Примите мое благословение", - сказал архиепископ.
Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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Вчера, 22:46
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех участников конфликта в Израиле к сбережению человеческих жизней и восстановлению мира и правопорядка.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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Вчера, 21:49
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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ИзраильРоссияПалестинаМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуПавел ПецциХамас
 
 
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