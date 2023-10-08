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Умерла советская и украинская певица Нина Матвиенко
Умерла советская и украинская певица Нина Матвиенко - РИА Новости, 08.10.2023
Умерла советская и украинская певица Нина Матвиенко
Умерла известная советская и украинская певица, народная артистка Украинской ССР Нина Матвинко, сообщило украинское издание "Общественное.Новости" со ссылкой на РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T12:06
2023-10-08T12:06
2023-10-08T14:54
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Умерла известная советская и украинская певица, народная артистка Украинской ССР Нина Матвинко, сообщило украинское издание "Общественное.Новости" со ссылкой на слова ее дочери Антонины Матвиенко. "Ей было 75 лет", — отметило издание в Telegram-канале.Больше никаких подробностей не уточняется. По данным из открытых источников, Нина Матвиенко в период с 1968 по 1991 год была солисткой в Украинском народном хоре имени Григория Веревки, с 1991-го — солисткой Национального ансамбля солистов "Киевская камерата". С 1967 года активно вела концертную деятельность, гастролировала во многих странах. В 1985-м Матвиенко присвоили звание народной артистки Украины. В 1997 году ее наградили орденом княгини Ольги III степени. В 2006-м указом президента Виктора Ющенко певице присвоили звания Героя Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, украина, общество
Новости культуры, Украина, Общество, Культура
Умерла советская и украинская певица Нина Матвиенко
Советская и украинская певица Нина Матвиенко умерла в возрасте 75 лет