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На Западе пришли в восторг от маневров российской армии на Украине
На Западе пришли в восторг от маневров российской армии на Украине - РИА Новости, 08.10.2023
На Западе пришли в восторг от маневров российской армии на Украине
Российская армия остановила контрнаступление ВСУ благодаря эффективным маневрам, заявил военный журналист Ставрос Атламазоглу в статье для американского издания РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T05:37
2023-10-08T05:37
2023-10-08T07:08
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российская армия остановила контрнаступление ВСУ благодаря эффективным маневрам, заявил военный журналист Ставрос Атламазоглу в статье для американского издания 19FortyFive."Российские военные предпринимают постоянные мелкомасштабные контратаки, чтобы вывести украинцев из равновесия", — написал он.Кроме того, ротация подразделений позволила российской армии получить дополнительное преимущество перед ВСУ, отметил обозреватель."Гибкая оборона российских вооруженных сил приносит свои плоды, и украинские войска испытывают серьезные трудности с достижением прогресса", — резюмировал Атламазоглу.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.
https://ria.ru/20231008/vsu-1901246307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
На Западе пришли в восторг от маневров российской армии на Украине
19FortyFive: наступление Украины остановили эффективные оборонные маневры России