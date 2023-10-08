https://ria.ru/20231008/mali-1901304394.html
Армия Мали взяла под контроль Анефис
Армия Мали взяла под контроль Анефис - РИА Новости, 08.10.2023
Армия Мали взяла под контроль Анефис
Армия Мали взяла под контроль населенный пункт Анефис в северо-восточном регионе Кидаль, вынудив террористов отступить, сообщил пресс-секретарь малийских... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T14:41
2023-10-08T14:41
2023-10-08T14:41
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия Мали взяла под контроль населенный пункт Анефис в северо-восточном регионе Кидаль, вынудив террористов отступить, сообщил пресс-секретарь малийских вооруженных сил старший полковник Сулейман Дембеле в видеозаписи, опубликованной в соцсети X. "Вооруженные силы Мали взяли под полный контроль 7 октября 2023 года населенный пункт Анефис и его окрестности, вынудив террористические группировки отступить", - заявил Дембеле. Отмечается, что армия Мали нацелена восстановить порядок и безопасность на всей территории страны, в том числе во всех зонах, которые ранее занимала Миссия ООН по стабилизации в Мали. Ранее сообщалось, что Миссия ООН по стабилизации в Мали (Минусма) завершила первый этап вывода своих миротворцев из Мали. Ранее СБ ООН принял резолюцию, прекращающую с 30 июня работу Минусмы, контингент должен покинуть страну к 31 декабря 2023 года.
https://ria.ru/20231004/mali-1900567349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, кидаль, оон
В мире, Мали, Кидаль, ООН
Армия Мали взяла под контроль Анефис
Армия Мали взяла под контроль населенный пункт Анефис в регионе Кидаль
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия Мали взяла под контроль населенный пункт Анефис в северо-восточном регионе Кидаль, вынудив террористов отступить, сообщил пресс-секретарь малийских вооруженных сил старший полковник Сулейман Дембеле в видеозаписи, опубликованной в соцсети X.
"Вооруженные силы Мали взяли под полный контроль 7 октября 2023 года населенный пункт Анефис и его окрестности, вынудив террористические группировки отступить", - заявил Дембеле.
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Отмечается, что армия Мали нацелена восстановить порядок и безопасность на всей территории страны, в том числе во всех зонах, которые ранее занимала Миссия ООН
по стабилизации в Мали.
Ранее сообщалось, что Миссия ООН по стабилизации в Мали (Минусма) завершила первый этап вывода своих миротворцев из Мали.
Ранее СБ ООН принял резолюцию, прекращающую с 30 июня работу Минусмы, контингент должен покинуть страну к 31 декабря 2023 года.
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