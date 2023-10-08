Рейтинг@Mail.ru
Армия Мали взяла под контроль Анефис - РИА Новости, 08.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/mali-1901304394.html
Армия Мали взяла под контроль Анефис
Армия Мали взяла под контроль Анефис - РИА Новости, 08.10.2023
Армия Мали взяла под контроль Анефис
Армия Мали взяла под контроль населенный пункт Анефис в северо-восточном регионе Кидаль, вынудив террористов отступить, сообщил пресс-секретарь малийских... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T14:41
2023-10-08T14:41
в мире
мали
кидаль
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575967533_0:0:1118:629_1920x0_80_0_0_71ff9423078fe223fdc313c4aaf58d98.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия Мали взяла под контроль населенный пункт Анефис в северо-восточном регионе Кидаль, вынудив террористов отступить, сообщил пресс-секретарь малийских вооруженных сил старший полковник Сулейман Дембеле в видеозаписи, опубликованной в соцсети X. "Вооруженные силы Мали взяли под полный контроль 7 октября 2023 года населенный пункт Анефис и его окрестности, вынудив террористические группировки отступить", - заявил Дембеле. Отмечается, что армия Мали нацелена восстановить порядок и безопасность на всей территории страны, в том числе во всех зонах, которые ранее занимала Миссия ООН по стабилизации в Мали. Ранее сообщалось, что Миссия ООН по стабилизации в Мали (Минусма) завершила первый этап вывода своих миротворцев из Мали. Ранее СБ ООН принял резолюцию, прекращающую с 30 июня работу Минусмы, контингент должен покинуть страну к 31 декабря 2023 года.
https://ria.ru/20231004/mali-1900567349.html
https://ria.ru/20230918/mali-1896875358.html
мали
кидаль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575967533_35:0:874:629_1920x0_80_0_0_2b701fc0b13144d1b5325b8a3cc78c74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мали, кидаль, оон
В мире, Мали, Кидаль, ООН
Армия Мали взяла под контроль Анефис

Армия Мали взяла под контроль населенный пункт Анефис в регионе Кидаль

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Мали
Военнослужащие Мали - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Мали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия Мали взяла под контроль населенный пункт Анефис в северо-восточном регионе Кидаль, вынудив террористов отступить, сообщил пресс-секретарь малийских вооруженных сил старший полковник Сулейман Дембеле в видеозаписи, опубликованной в соцсети X.
"Вооруженные силы Мали взяли под полный контроль 7 октября 2023 года населенный пункт Анефис и его окрестности, вынудив террористические группировки отступить", - заявил Дембеле.
Мали - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Повстанцы-туареги в Мали заявили о захвате лагеря правительственных войск
4 октября, 23:44
Отмечается, что армия Мали нацелена восстановить порядок и безопасность на всей территории страны, в том числе во всех зонах, которые ранее занимала Миссия ООН по стабилизации в Мали.
Ранее сообщалось, что Миссия ООН по стабилизации в Мали (Минусма) завершила первый этап вывода своих миротворцев из Мали.
Ранее СБ ООН принял резолюцию, прекращающую с 30 июня работу Минусмы, контингент должен покинуть страну к 31 декабря 2023 года.
Военнослужащий армии Мали - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
В Мали вооруженные группировки захватили два военных лагеря
18 сентября, 01:30
 
В миреМалиКидальООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала