https://ria.ru/20231008/mali-1901304394.html

Армия Мали взяла под контроль Анефис

Армия Мали взяла под контроль Анефис - РИА Новости, 08.10.2023

Армия Мали взяла под контроль Анефис

Армия Мали взяла под контроль населенный пункт Анефис в северо-восточном регионе Кидаль, вынудив террористов отступить, сообщил пресс-секретарь малийских... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T14:41

2023-10-08T14:41

2023-10-08T14:41

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия Мали взяла под контроль населенный пункт Анефис в северо-восточном регионе Кидаль, вынудив террористов отступить, сообщил пресс-секретарь малийских вооруженных сил старший полковник Сулейман Дембеле в видеозаписи, опубликованной в соцсети X. "Вооруженные силы Мали взяли под полный контроль 7 октября 2023 года населенный пункт Анефис и его окрестности, вынудив террористические группировки отступить", - заявил Дембеле. Отмечается, что армия Мали нацелена восстановить порядок и безопасность на всей территории страны, в том числе во всех зонах, которые ранее занимала Миссия ООН по стабилизации в Мали. Ранее сообщалось, что Миссия ООН по стабилизации в Мали (Минусма) завершила первый этап вывода своих миротворцев из Мали. Ранее СБ ООН принял резолюцию, прекращающую с 30 июня работу Минусмы, контингент должен покинуть страну к 31 декабря 2023 года.

https://ria.ru/20231004/mali-1900567349.html

https://ria.ru/20230918/mali-1896875358.html

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кидаль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мали, кидаль, оон