https://ria.ru/20231008/livan-1901303081.html

Израильские войска обстреляли ливанские поселения, заявили в Бейруте

Израильские войска обстреляли ливанские поселения, заявили в Бейруте - РИА Новости, 08.10.2023

Израильские войска обстреляли ливанские поселения, заявили в Бейруте

Армия Ливана заявила, что израильские войска обстреляли из танков и артиллерии ряд поселений на юге страны, есть раненые. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T14:32

2023-10-08T14:32

2023-10-08T14:51

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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КАИР, 8 окт - РИА Новости. Армия Ливана заявила, что израильские войска обстреляли из танков и артиллерии ряд поселений на юге страны, есть раненые.В воскресенье утром Армия обороны Израиля заявила об ударах по одному из районов Ливана в ответ на обстрел. Ливанское движение "Хезболла" взяло ответственность за обстрел трех позиций израильской армии."Восьмого октября 2023 года военные подразделения израильского противника обстреляли из танков и артиллерии окрестности поселений Шебаа, Халта, Кфар-Шуба и Эль-Хеббария после того, как снаряды и ракеты из одного из районов на юге (Ливана - ред.) были запущены в сторону позиций израильского противника на оккупированных ливанских территориях", - говорится в заявлении ливанской армии.Согласно заявлению ливанской армии, в результате израильского обстрела есть раненые среди граждан Ливана, они были госпитализированы.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 313, пострадали почти 2 тысячи человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

https://ria.ru/20231008/izrail-1901291411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бейрут, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль