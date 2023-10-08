https://ria.ru/20231008/livan-1901298329.html

Компартия Ливана провела митинг в поддержку Палестины

Компартия Ливана провела митинг в поддержку Палестины - РИА Новости, 08.10.2023

Компартия Ливана провела митинг в поддержку Палестины

Коммунистическая партия Ливана провела в центре Бейрута митинг в поддержку Палестины и начатой ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T13:47

2023-10-08T13:47

2023-10-08T13:47

в мире

израиль

палестина

ливан

михаил богданов

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 8 окт - РИА Новости. Коммунистическая партия Ливана провела в центре Бейрута митинг в поддержку Палестины и начатой ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы", передает корреспондент РИА Новости. Участники шествия несли палестинские флаги и плакаты, поддерживающие Палестину и осуждающие Израиль. "Сегодняшнее собрание на площади Рияд-Сольх в центре Бейрута подчеркивает приверженность центральному и первому вопросу - палестинской проблеме", - сказал РИА Новости ливанец Анвар Ясин, ранее являвшийся заключенным в израильских тюрьмах. Генсек Коммунистической партии Ливана Ханна Гариб отметил, что партия поддерживает "любое сопротивление перед лицом агрессии израильской армии". В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 313, пострадали почти 2 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/khezbollakh-1901259260.html

https://ria.ru/20231007/palestina-1901235380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, палестина, ливан, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году