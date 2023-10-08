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Компартия Ливана провела митинг в поддержку Палестины - РИА Новости, 08.10.2023
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13:47 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/livan-1901298329.html
Компартия Ливана провела митинг в поддержку Палестины
Компартия Ливана провела митинг в поддержку Палестины - РИА Новости, 08.10.2023
Компартия Ливана провела митинг в поддержку Палестины
Коммунистическая партия Ливана провела в центре Бейрута митинг в поддержку Палестины и начатой ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T13:47
2023-10-08T13:47
в мире
израиль
палестина
ливан
михаил богданов
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 8 окт - РИА Новости. Коммунистическая партия Ливана провела в центре Бейрута митинг в поддержку Палестины и начатой ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы", передает корреспондент РИА Новости. Участники шествия несли палестинские флаги и плакаты, поддерживающие Палестину и осуждающие Израиль. "Сегодняшнее собрание на площади Рияд-Сольх в центре Бейрута подчеркивает приверженность центральному и первому вопросу - палестинской проблеме", - сказал РИА Новости ливанец Анвар Ясин, ранее являвшийся заключенным в израильских тюрьмах. Генсек Коммунистической партии Ливана Ханна Гариб отметил, что партия поддерживает "любое сопротивление перед лицом агрессии израильской армии". В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 313, пострадали почти 2 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/khezbollakh-1901259260.html
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в мире, израиль, палестина, ливан, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Ливан, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Компартия Ливана провела митинг в поддержку Палестины

Коммунистическая партия Ливана провела в Бейруте митинг в поддержку Палестины

© iStock.com / ramzihachichoМечеть Мохаммада аль-Амина в центре Бейрута в Ливане
Мечеть Мохаммада аль-Амина в центре Бейрута в Ливане - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© iStock.com / ramzihachicho
Мечеть Мохаммада аль-Амина в центре Бейрута в Ливане. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 8 окт - РИА Новости. Коммунистическая партия Ливана провела в центре Бейрута митинг в поддержку Палестины и начатой ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы", передает корреспондент РИА Новости.
Участники шествия несли палестинские флаги и плакаты, поддерживающие Палестину и осуждающие Израиль.
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"Сегодняшнее собрание на площади Рияд-Сольх в центре Бейрута подчеркивает приверженность центральному и первому вопросу - палестинской проблеме", - сказал РИА Новости ливанец Анвар Ясин, ранее являвшийся заключенным в израильских тюрьмах.
Генсек Коммунистической партии Ливана Ханна Гариб отметил, что партия поддерживает "любое сопротивление перед лицом агрессии израильской армии".
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 313, пострадали почти 2 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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В миреИзраильПалестинаЛиванМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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