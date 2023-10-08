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Постпред Палестины призвал сказать Израилю, что пора сменить курс - РИА Новости, 08.10.2023
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23:22 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/kurs-1901372422.html
Постпред Палестины призвал сказать Израилю, что пора сменить курс
Постпред Палестины призвал сказать Израилю, что пора сменить курс - РИА Новости, 08.10.2023
Постпред Палестины призвал сказать Израилю, что пора сменить курс
Пришло время сказать Израилю, что ему нужно сменить курс, заявил журналистам постпред Палестины при ООН Рияд Мансур. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T23:22
2023-10-08T23:22
в мире
израиль
палестина
рияд мансур
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хамас
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ООН, 8 окт - РИА Новости. Пришло время сказать Израилю, что ему нужно сменить курс, заявил журналистам постпред Палестины при ООН Рияд Мансур. "Сейчас не время позволять Израилю повышать ставки. Пришло время сказать Израилю, что ему нужно изменить курс - что есть путь к миру, на котором ни палестинцы, ни израильтяне не гибнут", - сказал Мансур. Он указал, что блокада Израилем сектора Газа не содействует уничтожению военного потенциала ХАМАС - "она лишь влечет страдания мирного населения". "Пришло время немедленно положить конец насилию и резне и пришло время завершить эту блокаду и открыть политические горизонты", - указал постпред. Как заявил Мансур, за день убиты уже 370 палестинцев, "в том числе дети, некоторым из них несколько месяцев". "Целые семьи были убиты во сне. Это установит безопасность? Это принесет мир? Где международная защита?" - спросил Мансур. Постпред указал, что мирные палестинцы убиты на оккупированной палестинской территории. "Если речь идет о возмездии, то у многих палестинцев есть много, за что отомстить. Если же речь о мире, то путь к нему лежит не через дальнейшее подавление и оккупацию. Вы не можете говорить "ничто не оправдывает убийства израильтян" и оправдывать убийство палестинцев при этом. Мы не недочеловеки", - заявил он. "Мы избрали мирный путь для обеспечения наших прав, но Израиль продолжал использовать силу против жизней палестинцев и прав палестинцев. Израиль не может вести полномасштабную войну против народа, его земли, его святых мест и ждать мира взамен. Нужно разрешить коренные причины конфликта", - подчеркнул Мансур."Мы призывали к справедливости, а не мести, к свободе, а не оккупации, к миру, а не войне. Наш призыв должен быть услышан. Альтернатива разыгрывается на наших глазах", - заключил он.
https://ria.ru/20231008/manifest-1901371747.html
https://ria.ru/20231008/mir-1901370598.html
https://ria.ru/20231008/podderzhka-1901368933.html
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в мире, израиль, палестина, рияд мансур, оон, хамас
В мире, Израиль, Палестина, Рияд Мансур, ООН, Хамас
Постпред Палестины призвал сказать Израилю, что пора сменить курс

Постпред Палестины: пришло время сказать Израилю, что ему нужно сменить курс

© Flickr / scottgunnФлаги Палестины
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© Flickr / scottgunn
Флаги Палестины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 окт - РИА Новости. Пришло время сказать Израилю, что ему нужно сменить курс, заявил журналистам постпред Палестины при ООН Рияд Мансур.
«
"Сейчас не время позволять Израилю повышать ставки. Пришло время сказать Израилю, что ему нужно изменить курс - что есть путь к миру, на котором ни палестинцы, ни израильтяне не гибнут", - сказал Мансур.
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Он указал, что блокада Израилем сектора Газа не содействует уничтожению военного потенциала ХАМАС - "она лишь влечет страдания мирного населения".
«
"Пришло время немедленно положить конец насилию и резне и пришло время завершить эту блокаду и открыть политические горизонты", - указал постпред.
Как заявил Мансур, за день убиты уже 370 палестинцев, "в том числе дети, некоторым из них несколько месяцев". "Целые семьи были убиты во сне. Это установит безопасность? Это принесет мир? Где международная защита?" - спросил Мансур.
Постпред указал, что мирные палестинцы убиты на оккупированной палестинской территории.
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«
"Если речь идет о возмездии, то у многих палестинцев есть много, за что отомстить. Если же речь о мире, то путь к нему лежит не через дальнейшее подавление и оккупацию. Вы не можете говорить "ничто не оправдывает убийства израильтян" и оправдывать убийство палестинцев при этом. Мы не недочеловеки", - заявил он.
"Мы избрали мирный путь для обеспечения наших прав, но Израиль продолжал использовать силу против жизней палестинцев и прав палестинцев. Израиль не может вести полномасштабную войну против народа, его земли, его святых мест и ждать мира взамен. Нужно разрешить коренные причины конфликта", - подчеркнул Мансур.
«
"Мы призывали к справедливости, а не мести, к свободе, а не оккупации, к миру, а не войне. Наш призыв должен быть услышан. Альтернатива разыгрывается на наших глазах", - заключил он.
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