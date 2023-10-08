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"Гибельная ситуация": в Киеве раскрыли скорое будущее Украины - РИА Новости, 08.10.2023
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11:02 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/krakh-1901275904.html
"Гибельная ситуация": в Киеве раскрыли скорое будущее Украины
"Гибельная ситуация": в Киеве раскрыли скорое будущее Украины - РИА Новости, 08.10.2023
"Гибельная ситуация": в Киеве раскрыли скорое будущее Украины
Решение Белого дома о временном прекращении финансовой и военной помощи Киеву приведет Украину к скорому краху, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T11:02
2023-10-08T11:02
в мире
украина
сша
киев
леонид кучма
джо байден
олег соскин
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Решение Белого дома о временном прекращении финансовой и военной помощи Киеву приведет Украину к скорому краху, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Уже четко заявили (в США. – Прим. ред.), что денег для оружия и поддержки бюджета максимум, как они говорят, на два месяца. &lt;…&gt; Скажем, октябрь-ноябрь. То есть уже на декабрь и дальше денег нет и не будет. Эту аксиому надо этим клоунам шапито (правительство Украины. – Прим. ред.) выучить, и народу надо выучить. Денег нет и не будет", – предупредил он.Соскин также отметил, что без поддержки США Украина не сможет выстоять."Мы с вами имеем фактически гибельную ситуацию, абсолютно гибельную. То есть оружия и денег у Украины не будет", –подытожил он.Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
https://ria.ru/20231008/ugroza-1901250773.html
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в мире, украина, сша, киев, леонид кучма, джо байден, олег соскин
В мире, Украина, США, Киев, Леонид Кучма, Джо Байден, Олег Соскин
"Гибельная ситуация": в Киеве раскрыли скорое будущее Украины

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина будет обречена без финансов и оружия от США

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Решение Белого дома о временном прекращении финансовой и военной помощи Киеву приведет Украину к скорому краху, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Уже четко заявили (в США. – Прим. ред.), что денег для оружия и поддержки бюджета максимум, как они говорят, на два месяца. <…> Скажем, октябрь-ноябрь. То есть уже на декабрь и дальше денег нет и не будет. Эту аксиому надо этим клоунам шапито (правительство Украины. – Прим. ред.) выучить, и народу надо выучить. Денег нет и не будет", – предупредил он.
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Соскин также отметил, что без поддержки США Украина не сможет выстоять.
"Мы с вами имеем фактически гибельную ситуацию, абсолютно гибельную. То есть оружия и денег у Украины не будет", –подытожил он.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
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В миреУкраинаСШАКиевЛеонид КучмаДжо БайденОлег Соскин
 
 
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