https://ria.ru/20231008/kopiya-1901354710.html
В Госдуме предложили отправить крымскую копию статуи Свободы в США
В Госдуме предложили отправить крымскую копию статуи Свободы в США - РИА Новости, 08.10.2023
В Госдуме предложили отправить крымскую копию статуи Свободы в США
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил отправить в США демонтированную миниатюрную копию статуи Свободы, чтобы напомнить американцам о... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T20:50
2023-10-08T20:50
2023-10-08T20:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил отправить в США демонтированную миниатюрную копию статуи Свободы, чтобы напомнить американцам о необходимости уважать свободу выбора других народов. Ранее сообщалось, что миниатюрную копию американской статуи Свободы демонтировали из экспозиции парка миниатюр в Бахчисарае в знак протеста против русофобской политики США. При этом ей завязали глаза повязкой - как символ того, что в США не осталось никакой свободы и там не хотят признавать права на свободу выбора других народов и стран. "США давно перестали ассоциироваться со свободой. Они несут всему остальному миру лишь кровавые конфликты и агрессию. Мне кажется, что нам стоит отправить копию статуи Свободы в США. Может быть, эта символическая акция раскроет глаза американскому народу на происходящее, и там поймут, во что их правители превратили США и что их чуждые "демократические" ценности не нужны остальному миру", - сказал Шеремет. По его словам, в США давно забыли, что такое уважение "права на свободу выбора других народов", навязывая остальным странам свою "злокачественную демократию" с помощью оружия, предательства и подкупа.
https://ria.ru/20231008/terakt-1901326919.html
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в мире, сша, бахчисарай (крым), михаил шеремет, госдума рф
В мире, США, Бахчисарай (Крым), Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме предложили отправить крымскую копию статуи Свободы в США
Шеремет предложил отправить в США миниатюрную копию статуи Свободы