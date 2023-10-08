https://ria.ru/20231008/kontsert-1901323911.html

Глюкoza приехала в Израиль на концерт Бруно Марса, но оказалась в убежище

Глюкoza приехала в Израиль на концерт Бруно Марса, но оказалась в убежище - РИА Новости, 08.10.2023

Глюкoza приехала в Израиль на концерт Бруно Марса, но оказалась в убежище

Певица Глюк"oza (Наталья Чистякова-Ионова) сообщила, что приехала в Тель-Авив на концерт Бруно Марса, но оказалась в бомбоубежище, в воскресенье она с семьей... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T16:40

2023-10-08T16:40

2023-10-08T16:40

в мире

израиль

россия

тель-авив

михаил богданов

биньямин нетаньяху

хамас

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901293290_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_4ca79bfbcb81b43363af8ced59095d22.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Певица Глюк"oza (Наталья Чистякова-Ионова) сообщила, что приехала в Тель-Авив на концерт Бруно Марса, но оказалась в бомбоубежище, в воскресенье она с семьей смогла из него выйти, отметив, что на улицах города "все спокойно, жизнь раскачалась". "Мы взяли билетики на завтра, на сегодня не было. Конечно, решили возвращаться. Вот вышли из отеля попить немного кофе, потому что вчера долго сидели там. На улицах все спокойно. Люди сидят, пьют кофе, ездят на великах. Потихонечку жизнь раскачалась", - сказала певица в соцсети Instagram*. Артистка сообщала в субботу, что прилетела в Тель-Авив вместе со своей семьей, но когда они добрались до отеля "сработала сирена и всех спустили вниз". "Мы все спустились вниз. Детки немного напугались, но в целом все в порядке. Вот по улице ходят люди", - отметила Глюк"oza. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231008/bomboubezhischa-1901261444.html

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

https://ria.ru/20231008/svedeniya-1901319097.html

израиль

россия

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, тель-авив, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, facebook