Глюкoza приехала в Израиль на концерт Бруно Марса, но оказалась в убежище
Глюкoza приехала в Тель-Авив на концерт Бруно Марса, но оказалась в бомбоубежище
Наташа Ионова-Глюкоза в бомбоубежище в Израиле. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Певица Глюк"oza (Наталья Чистякова-Ионова) сообщила, что приехала в Тель-Авив на концерт Бруно Марса, но оказалась в бомбоубежище, в воскресенье она с семьей смогла из него выйти, отметив, что на улицах города "все спокойно, жизнь раскачалась".
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"Мы взяли билетики на завтра, на сегодня не было. Конечно, решили возвращаться. Вот вышли из отеля попить немного кофе, потому что вчера долго сидели там. На улицах все спокойно. Люди сидят, пьют кофе, ездят на великах. Потихонечку жизнь раскачалась", - сказала певица в соцсети Instagram*.
Артистка сообщала в субботу, что прилетела в Тель-Авив вместе со своей семьей, но когда они добрались до отеля "сработала сирена и всех спустили вниз".
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"Мы все спустились вниз. Детки немного напугались, но в целом все в порядке. Вот по улице ходят люди", - отметила Глюк"oza.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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