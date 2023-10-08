https://ria.ru/20231008/kompleks-1901503464.html

Власти Калининградской области передали на СВО снайперский комплекс

Власти Калининградской области передали на СВО снайперский комплекс - РИА Новости, 09.10.2023

Власти Калининградской области передали на СВО снайперский комплекс

Снайперский комплекс — высокоточную винтовку, прицелы и патроны для калининградского снайпера передали региональные власти, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-08T23:15

2023-10-08T23:15

2023-10-09T14:00

надежные люди

калининградская область

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 8 окт - РИА Новости. Снайперский комплекс — высокоточную винтовку, прицелы и патроны для калининградского снайпера передали региональные власти, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов. "Для калининградского снайпера приобрели снайперский комплекс — высокоточную винтовку, прицелы, патроны. Благодарю всех, кто принимает участие в поддержке наших ребят", - написал губернатор. Алиханов отметил, что решение передать оборудование принято в июле 2023 года. "В июле, при посещении легендарной интернациональной "Пятнашки" приняли решение о передаче туда дополнительного оборудования", - написал он. Интернациональная бригада "Пятнашка" является одним из старейших воинских подразделений Донецкой Народной Республики России, а ее боевой путь, начался в 2014 году. Род деятельности -штурмовая тактическая группа специального назначения.

https://ria.ru/20231005/stroymaterialy-1900697910.html

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калининградская область, антон алиханов