https://ria.ru/20231008/kompleks-1901503464.html
Власти Калининградской области передали на СВО снайперский комплекс
Власти Калининградской области передали на СВО снайперский комплекс - РИА Новости, 09.10.2023
Власти Калининградской области передали на СВО снайперский комплекс
Снайперский комплекс — высокоточную винтовку, прицелы и патроны для калининградского снайпера передали региональные власти, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-08T23:15
2023-10-08T23:15
2023-10-09T14:00
надежные люди
калининградская область
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 8 окт - РИА Новости. Снайперский комплекс — высокоточную винтовку, прицелы и патроны для калининградского снайпера передали региональные власти, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов. "Для калининградского снайпера приобрели снайперский комплекс — высокоточную винтовку, прицелы, патроны. Благодарю всех, кто принимает участие в поддержке наших ребят", - написал губернатор. Алиханов отметил, что решение передать оборудование принято в июле 2023 года. "В июле, при посещении легендарной интернациональной "Пятнашки" приняли решение о передаче туда дополнительного оборудования", - написал он. Интернациональная бригада "Пятнашка" является одним из старейших воинских подразделений Донецкой Народной Республики России, а ее боевой путь, начался в 2014 году. Род деятельности -штурмовая тактическая группа специального назначения.
https://ria.ru/20231005/stroymaterialy-1900697910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининградская область, антон алиханов
Надежные люди, Калининградская область, Антон Алиханов
Власти Калининградской области передали на СВО снайперский комплекс
Власти Калининградской области передали на СВО высокоточный снайперский комплекс
КАЛИНИНГРАД, 8 окт - РИА Новости.
Снайперский комплекс — высокоточную винтовку, прицелы и патроны для калининградского снайпера передали региональные власти, сообщил в своем Telegram-канале
губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Для калининградского снайпера приобрели снайперский комплекс — высокоточную винтовку, прицелы, патроны. Благодарю всех, кто принимает участие в поддержке наших ребят", - написал губернатор.
Алиханов отметил, что решение передать оборудование принято в июле 2023 года.
"В июле, при посещении легендарной интернациональной "Пятнашки" приняли решение о передаче туда дополнительного оборудования", - написал он.
Интернациональная бригада "Пятнашка" является одним из старейших воинских подразделений Донецкой Народной Республики России
, а ее боевой путь, начался в 2014 году. Род деятельности -штурмовая тактическая группа специального назначения.
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