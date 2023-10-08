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Власти Калининградской области передали на СВО снайперский комплекс - РИА Новости, 09.10.2023
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23:15 08.10.2023 (обновлено: 14:00 09.10.2023)
https://ria.ru/20231008/kompleks-1901503464.html
Власти Калининградской области передали на СВО снайперский комплекс
Власти Калининградской области передали на СВО снайперский комплекс - РИА Новости, 09.10.2023
Власти Калининградской области передали на СВО снайперский комплекс
Снайперский комплекс — высокоточную винтовку, прицелы и патроны для калининградского снайпера передали региональные власти, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-08T23:15
2023-10-09T14:00
надежные люди
калининградская область
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 8 окт - РИА Новости. Снайперский комплекс — высокоточную винтовку, прицелы и патроны для калининградского снайпера передали региональные власти, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов. "Для калининградского снайпера приобрели снайперский комплекс — высокоточную винтовку, прицелы, патроны. Благодарю всех, кто принимает участие в поддержке наших ребят", - написал губернатор. Алиханов отметил, что решение передать оборудование принято в июле 2023 года. "В июле, при посещении легендарной интернациональной "Пятнашки" приняли решение о передаче туда дополнительного оборудования", - написал он. Интернациональная бригада "Пятнашка" является одним из старейших воинских подразделений Донецкой Народной Республики России, а ее боевой путь, начался в 2014 году. Род деятельности -штурмовая тактическая группа специального назначения.
https://ria.ru/20231005/stroymaterialy-1900697910.html
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калининградская область, антон алиханов
Надежные люди, Калининградская область, Антон Алиханов
Власти Калининградской области передали на СВО снайперский комплекс

Власти Калининградской области передали на СВО высокоточный снайперский комплекс

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСнайпер отряда специального назначения "Эспаньола" ВС РФ во время выполнения боевых задач в зоне СВО
Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Снайпер отряда специального назначения "Эспаньола" ВС РФ во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 8 окт - РИА Новости. Снайперский комплекс — высокоточную винтовку, прицелы и патроны для калининградского снайпера передали региональные власти, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Для калининградского снайпера приобрели снайперский комплекс — высокоточную винтовку, прицелы, патроны. Благодарю всех, кто принимает участие в поддержке наших ребят", - написал губернатор.
Алиханов отметил, что решение передать оборудование принято в июле 2023 года.
"В июле, при посещении легендарной интернациональной "Пятнашки" приняли решение о передаче туда дополнительного оборудования", - написал он.
Интернациональная бригада "Пятнашка" является одним из старейших воинских подразделений Донецкой Народной Республики России, а ее боевой путь, начался в 2014 году. Род деятельности -штурмовая тактическая группа специального назначения.
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Надежные людиКалининградская областьАнтон Алиханов
 
 
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