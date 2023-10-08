https://ria.ru/20231008/kipr-1901321703.html

Президент Кипра отказался комментировать избиение российского журналиста

Президент Кипра отказался комментировать избиение российского журналиста - РИА Новости, 08.10.2023

Президент Кипра отказался комментировать избиение российского журналиста

Президент Кипра Никос Христодулидис отказался комментировать инцидент с избиением полицией российского журналиста, сославшись на "вопросы общественной... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T16:22

2023-10-08T16:22

2023-10-08T16:22

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АФИНЫ, 8 окт - РИА Новости. Президент Кипра Никос Христодулидис отказался комментировать инцидент с избиением полицией российского журналиста, сославшись на "вопросы общественной безопасности". Полицейские в гражданской одежде 5 октября напали на корреспондента "Российской газеты" в Никосии Александра Гасюка возле его дома, избили его и обвинили в том, что он находится в стране нелегально, сообщили о намерении депортировать его. По словам Гасюка, сопротивления он не оказывал, по требованию предъявил документы, но полицейские применили к нему грубую силу. Гасюк сообщил, что в сентябре получил уведомление о том, что его разрешения на временное пребывание и работу на Кипре аннулированы по соображениям безопасности и ему "было предложено незамедлительно покинуть страну". Посол Кипра в РФ Кипрос Йоргаллис в связи с этой ситуацией в пятницу днем был вызван в МИД России. В МИД РФ заявили, что российская сторона требует официальных извинений от властей Кипра. В субботу МИД РФ РИА Новости сообщил, что Гасюк благополучно прибыл в Россию. Кипрские СМИ сразу же со ссылкой на источники стали опровергать применение силы и утверждали, что российский корреспондент оказывал сопротивление, не приведя доказательств этого. На видео, опубликованном "Российской газетой", не видно, чтобы журналист оказывал сопротивление. Телеканал Alpha в репортаже отметил, что Гасюк, "как и ожидалось, высказался за открытие офиса по консульскому обслуживанию (российских граждан) на оккупированных территориях" Кипра. Телеканал подтвердил при этом заявление российского МИДа, что "к организации этой провокации приложили руку западные спецслужбы". По сообщению Alpha, "решение о его депортации принято после получения кипрскими властями от ЦРУ сигнала о том, что он связан с подозрительной деятельностью". Как сообщило бюро печати и информации правительства Кипра, кипрские журналисты в воскресенье попросили президента Христодулидиса прокомментировать инцидент с российским журналистом и реакцию Москвы. "Разрешите мне, когда вопросы затрагивают вопросы общественной безопасности, не делать какие-либо публичные заявления", - ответил президент Кипра. На замечание журналиста о том, что кипрско-российские отношения, "похоже, сильно трясёт", Христодулидис сказал: "Повторяю, по вопросам общественной безопасности я не хочу делать никаких заявлений". "Отношения с Российской Федерацией определяются в рамках нашего статуса как государства-члена ЕС. Идет незаконное российское вторжение на Украину, как это было на Кипре в 1974 году, и совершенно справедливо Республика Кипр находится на правильной стороне истории", - заявил Христодулидис. На просьбу прокомментировать обвинения Москвы по поводу российского журналиста президент республики ответил: "Я хочу быть ответственным, когда мы говорим о вопросах общественной безопасности. Я полностью понимаю журналистский интерес. Когда дело доходит до вопросов общественной безопасности, я не собираюсь делать никаких публичных заявлений".

https://ria.ru/20231007/gasyuk-1901158160.html

https://ria.ru/20231006/protest-1901063337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кипр, россия, москва, никос христодулидис, центральное разведывательное управление (цру), евросоюз