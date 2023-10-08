https://ria.ru/20231008/kinolog-1901248891.html

Кинолог рассказал, как вернуть доверие собаки

Кинолог рассказал, как вернуть доверие собаки - РИА Новости, 08.10.2023

Кинолог рассказал, как вернуть доверие собаки

Хозяин может потерять доверие собаки в результате своих как намеренных, так и случайных действий, вернуть доверие можно, но это потребует много времени и сил,... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T03:05

2023-10-08T03:05

2023-10-08T03:05

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Хозяин может потерять доверие собаки в результате своих как намеренных, так и случайных действий, вернуть доверие можно, но это потребует много времени и сил, заявил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Чтобы вернуть доверие собаки к человеку, нужно соответствовать ее требованиям безопасности: вы должны быть добрыми, предсказуемыми, надежными хозяевами, от которых исходят положительные эмоции. Вы должны быть не просто предсказуемым в своих действиях, но и терпеливым и отзывчивым к нуждам собаки", - сказал Голубев. Он уточнил, что случаются такие ситуации, когда хозяин ненамеренно причиняет боль своему питомцу или пугает его. Например, в случае болезни лечение может включать болезненные процедуры, а питомца, притаившегося за дверью, можно случайно ударить, если резко открыть ее. Кроме того, по словам кинолога, собаку можно напугать непроизвольным криком, когда хозяин сам испытывает боль или страх. Недоверчивыми по отношению к людям могут быть собаки, которых предыдущие хозяева подвергали жестокому обращению или и вовсе выбросили на улицу. Не прибегать к крайним мерам В первую очередь, отметил Голубев, нужно избегать ситуаций, которые вызывают недоверие собаки к человеку, то есть таких, в которых питомец не понимает, почему хозяин ведет себя подобным образом. Болезненные манипуляции лучше доверить ветеринарному врачу, а если их придется делать самому, то после нужно долго хвалить и угощать собаку. Если хозяин случайно причинил собаке боль, ему стоит поощрить ее лакомством, погладить и поиграть с питомцем, пока он не успокоится. Кроме того, на собак ни в коем случае нельзя поднимать руку, это не приносит никакого воспитательного эффекта, подчеркнул президент РКФ. Обычно достаточно строгого окрика, пристального взгляда и последовательного маркирования этими действиями нежелательного поведения. В тех редких случаях, когда собаководу так и не получается быть убедительным, можно обратиться к инструктору-дрессировщику, уточнил он. "Не кричите на собаку! Она слышит лучше, чем вы. Громкость звука может напугать собаку, а испуганный питомец думает не о том, как надо изменить поведение в будущем, а о том, что надо сбежать от пугающего объекта - вас", - добавил Голубев. Не только комфортно, но и весело Он призвал хозяев следить за тем, чтобы их действия не вызывали недоумения у собаки. Установленных правил, по его словам, надо строго придерживаться. Более того, с собакой нужно сохранять контакт, играть с ней, обучать ее командам, поощрять и быть для нее тем, кто всегда защитит, накормит и, когда нужно, укажет на ошибки. Еще одной важной составляющей в процессе возврата доверия собаки кинолог назвал увеличение совместно проведенного времени. По его словам, длительность прогулок стоит увеличить и включить в них активные игры, например, мяч, бросание диска, бег, разучивание команд. Питомец должен знать, что с хозяином ему не только безопасно и комфортно, но и весело, обратил внимание Голубев. "Похвала имеет большое значение для собаки. Постарайтесь отмечать каждый положительный поступок питомца и поощрять его за это. Без вашей реакции на нужное поведение собаки ей сложно понять, что вам нравится. Кроме того, похвала создаст предсказуемость для питомца, ему не нужно будет находиться в постоянном стрессе из-за ожидания реакции хозяина: собака четко знает, за что ее похвалят, а какие действия вызовут неодобрение", - заметил он. Президент РКФ особенно подчеркнул, что тем, кто собирается взять собаку из приюта, нужно четко понимать свои возможности и знания. "Собака, которая получила длительный негативный опыт общения с человеком, нуждается в особом подходе и профессиональной реабилитации… Такая собака требует особого подхода, терпения, мягкости и чуткости от нового владельца. Потерянное доверие вернуть очень сложно, возможно, вы никогда не сможете быть уверенным, что собака полностью чувствует себя в безопасности в новом доме. Вам потребуется помощь специалиста по коррекции поведения: инструктора-дрессировщика с большим опытом работы", - предупредил Голубев.

https://ria.ru/20230917/sobaki-1896764235.html

https://ria.ru/20230910/manipulyatsiya-1895260678.html

https://ria.ru/20230903/kinolog-1893890176.html

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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), россия