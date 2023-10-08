https://ria.ru/20231008/khod-1901281590.html

Новые территории. В США испугались возможного хода России на Украине

Новые территории. В США испугались возможного хода России на Украине - РИА Новости, 08.10.2023

Новые территории. В США испугались возможного хода России на Украине

Российские военные освободят существенные территории на Украине в ходе своего контрнаступления, заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T11:53

2023-10-08T11:53

2023-10-08T11:53

политика

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россия

сша

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские военные освободят существенные территории на Украине в ходе своего контрнаступления, заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Если Россия успешно истощит Украину, а это вполне возможно, то это приведет ее к контрнаступлению, в ходе которого освободят существенные территории", — указал эксперт.По его словам, украинские войска сами себя уничтожают, пытаясь прорвать российские линии обороны.Он также отметил, что ситуация для Киева не станет легче, поскольку страны Запада начнут постепенно прекращать поставлять военную поддержку.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.

https://ria.ru/20231008/ukraina-1901274696.html

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политика, украина, россия, сша, нато, вооруженные силы украины