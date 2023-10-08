https://ria.ru/20231008/khleb-1901333910.html

Жители Тель-Авива массово скупают хлеб, молоко и крупы на фоне эскалации

Жители Тель-Авива массово скупают хлеб, молоко и крупы на фоне эскалации - РИА Новости, 08.10.2023

Жители Тель-Авива массово скупают хлеб, молоко и крупы на фоне эскалации

Жители Тель-Авива начали массово скупать продовольствие в магазинах на фоне эскалации с сектором Газа, с прилавков магазинов постепенно исчезают такие товары,... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T18:05

2023-10-08T18:05

2023-10-08T18:21

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Жители Тель-Авива начали массово скупать продовольствие в магазинах на фоне эскалации с сектором Газа, с прилавков магазинов постепенно исчезают такие товары, как хлеб, молоко, яйца и крупы, убедился корреспондент РИА Новости, посетив несколько продовольственных магазинов в городе. В некоторых магазинах товары продают порционно - к примеру, не больше одного пакета молока на человека. Все опрошенные сотрудники магазинов согласились с тем, что люди в некотором смысле подверглись панике, что, в частности, выражается в покупках товаров впрок. Наиболее востребованными в эти дни продовольственными товарами стали хлеб, яйца, молоко, вода, макароны и рис. Обычно полностью заполненные прилавки с овощами и фруктами также выглядят опустевшими. Военно-политический кабинет Израиля днем 8 октября ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означает переход страны в состояние войны, сообщила канцелярия израильского премьера. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/peremirie-1901331290.html

https://ria.ru/20231008/izrail-1901329908.html

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в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году