https://ria.ru/20231008/khezbollakh-1901259260.html

"Хезболлах" взяло ответственность за удары по трем позициям армии Израиля

"Хезболлах" взяло ответственность за удары по трем позициям армии Израиля - РИА Новости, 08.10.2023

"Хезболлах" взяло ответственность за удары по трем позициям армии Израиля

Ливанское движение "Хезболлах" взяло ответственность за обстрел трех позиций израильской армии. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T08:30

2023-10-08T08:30

2023-10-08T11:42

в мире

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ливан

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БЕЙРУТ, 8 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" взяло ответственность за обстрел трех позиций израильской армии.Армия обороны Израиля заявила ранее в воскресенье об ударах по одному из районов Ливана в ответ на обстрел. Ливанский телеканал al-Mayadeen уточнял, что ударам подверглась деревня Кфар-Шуба на юге Ливана."Из солидарности с силами палестинского сопротивления… группа наших бойцов сегодня утром атаковала три позиции армии сионистов у оккупированных ливанских ферм Шебаа", - говорится в полученном РИА Новости заявлении "Хезболлах".Удары наносились большим количеством ракет и снарядов, в том числе по РЛС израильской армии, нанесено "прямое поражение", отметило движение.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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Влада Копылова

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Обстрел Хезбаллой израильского военного объекта с территории Ливана видео обстрела Хизбаллой с территории Ливана израильского военного объекта на севере страны. 2023-10-08T08:30 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан