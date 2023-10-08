ХАМАС заявил о высадке своих бойцов у Ашкелона и боях в городе
ХАМАС заявил о высадке своих бойцов у израильского Ашкелона и боях в городе
© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине. Архивное фото
КАИР, 8 окт - РИА Новости. Движение ХАМАС заявило, что его бойцы на пяти катерах высадились на побережье у израильского Ашкелона, захватили отдельные районы города и нанесли врагу существенные потери.
"Пять катеров с коммандос "Бригад Иззеддина аль-Кассама" на борту… успешно высадились у южных берегов Ашкелона и установили контроль над рядом районов… Враг понес тяжелые потери", - говорится в заявлении боевого крыла ХАМАС.
Согласно релизу, бои в городе продолжаются.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.