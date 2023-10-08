https://ria.ru/20231008/khamas-1901298515.html

ХАМАС заявил о высадке своих бойцов у Ашкелона и боях в городе

ХАМАС заявил о высадке своих бойцов у Ашкелона и боях в городе - РИА Новости, 08.10.2023

ХАМАС заявил о высадке своих бойцов у Ашкелона и боях в городе

Движение ХАМАС заявило, что его бойцы на пяти катерах высадились на побережье у израильского Ашкелона, захватили отдельные районы города и нанесли врагу... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T13:47

2023-10-08T13:47

2023-10-08T13:47

в мире

израиль

ашкелон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_755c2a53c3a849105bfca5a492d68033.jpg

КАИР, 8 окт - РИА Новости. Движение ХАМАС заявило, что его бойцы на пяти катерах высадились на побережье у израильского Ашкелона, захватили отдельные районы города и нанесли врагу существенные потери. "Пять катеров с коммандос "Бригад Иззеддина аль-Кассама" на борту… успешно высадились у южных берегов Ашкелона и установили контроль над рядом районов… Враг понес тяжелые потери", - говорится в заявлении боевого крыла ХАМАС. Согласно релизу, бои в городе продолжаются. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901296564.html

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

израиль

ашкелон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, ашкелон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас