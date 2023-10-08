Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС заявил о высадке своих бойцов у Ашкелона и боях в городе - РИА Новости, 08.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/khamas-1901298515.html
ХАМАС заявил о высадке своих бойцов у Ашкелона и боях в городе
ХАМАС заявил о высадке своих бойцов у Ашкелона и боях в городе - РИА Новости, 08.10.2023
ХАМАС заявил о высадке своих бойцов у Ашкелона и боях в городе
Движение ХАМАС заявило, что его бойцы на пяти катерах высадились на побережье у израильского Ашкелона, захватили отдельные районы города и нанесли врагу... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T13:47
2023-10-08T13:47
в мире
израиль
ашкелон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_755c2a53c3a849105bfca5a492d68033.jpg
КАИР, 8 окт - РИА Новости. Движение ХАМАС заявило, что его бойцы на пяти катерах высадились на побережье у израильского Ашкелона, захватили отдельные районы города и нанесли врагу существенные потери. "Пять катеров с коммандос "Бригад Иззеддина аль-Кассама" на борту… успешно высадились у южных берегов Ашкелона и установили контроль над рядом районов… Враг понес тяжелые потери", - говорится в заявлении боевого крыла ХАМАС. Согласно релизу, бои в городе продолжаются. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/izrail-1901296564.html
https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html
израиль
ашкелон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197034_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_41b8db49eb357162a4021d1902968b9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ашкелон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Ашкелон, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас
ХАМАС заявил о высадке своих бойцов у Ашкелона и боях в городе

ХАМАС заявил о высадке своих бойцов у израильского Ашкелона и боях в городе

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 8 окт - РИА Новости. Движение ХАМАС заявило, что его бойцы на пяти катерах высадились на побережье у израильского Ашкелона, захватили отдельные районы города и нанесли врагу существенные потери.
"Пять катеров с коммандос "Бригад Иззеддина аль-Кассама" на борту… успешно высадились у южных берегов Ашкелона и установили контроль над рядом районов… Враг понес тяжелые потери", - говорится в заявлении боевого крыла ХАМАС.
Согласно релизу, бои в городе продолжаются.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Израильские военные возле Ашкелона - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Армия Израиля заявила о нейтрализации пяти судов ХАМАС
13:41
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
Вчера, 15:26
 
В миреИзраильАшкелонОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХамас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала