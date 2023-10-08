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Сторонники ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.10.2023
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13:05 08.10.2023 (обновлено: 14:20 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/khamas-1901289884.html
Сторонники ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, сообщили СМИ
Сторонники ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.10.2023
Сторонники ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, сообщили СМИ
Бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, сообщил телеканал i24. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T13:05
2023-10-08T14:20
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, сообщил телеканал i24."Новое проникновение в Израиль, сообщается о крупных перестрелках между ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля. — Прим. ред.) и палестинскими террористами в южном кибуце (общине. — Прим. ред.) Маген", — говорится в сообщении.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по республике выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, 1864 человека получили ранения.Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные проводят зачистку населенных пунктов.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/khamas-1901288832.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сторонники ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, сообщили СМИ

I24: сторонники движения ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, идут бои

© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAИзраильские военнослужащие во время военной операции на юге страны
Израильские военнослужащие во время военной операции на юге страны - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
Израильские военнослужащие во время военной операции на юге страны
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, сообщил телеканал i24.
«
"Новое проникновение в Израиль, сообщается о крупных перестрелках между ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля. — Прим. ред.) и палестинскими террористами в южном кибуце (общине. — Прим. ред.) Маген", — говорится в сообщении.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по республике выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, 1864 человека получили ранения.
Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
ХАМАС пообещал "болезненные" удары по Израилю в случае продолжения налетов
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Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные проводят зачистку населенных пунктов.
Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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В миреИзраильХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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