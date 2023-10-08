Сторонники ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, сообщили СМИ
I24: сторонники движения ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, идут бои
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, сообщил телеканал i24.
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"Новое проникновение в Израиль, сообщается о крупных перестрелках между ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля. — Прим. ред.) и палестинскими террористами в южном кибуце (общине. — Прим. ред.) Маген", — говорится в сообщении.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по республике выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, 1864 человека получили ранения.
Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные проводят зачистку населенных пунктов.
Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.