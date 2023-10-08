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ХАМАС пообещал "болезненные" удары по Израилю в случае продолжения налетов - РИА Новости, 08.10.2023
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12:53 08.10.2023 (обновлено: 13:49 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/khamas-1901288832.html
ХАМАС пообещал "болезненные" удары по Израилю в случае продолжения налетов
ХАМАС пообещал "болезненные" удары по Израилю в случае продолжения налетов - РИА Новости, 08.10.2023
ХАМАС пообещал "болезненные" удары по Израилю в случае продолжения налетов
ХАМАС предостерег Израиль от ударов по жилым домам в секторе Газа, отметив, что движение будет отвечать на эти атаки "болезненно", говорится в заявлении... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T12:53
2023-10-08T13:49
в мире
израиль
россия
тель-авив
биньямин нетаньяху
михаил богданов
хамас
хезболла
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ТУНИС, 8 окт - РИА Новости. ХАМАС предостерег Израиль от ударов по жилым домам в секторе Газа, отметив, что движение будет отвечать на эти атаки "болезненно", говорится в заявлении представителя организации Абдул Латифа Аль-Кану. По словам представителя палестинского движения, израильские военные все еще не оправились от последствий наземного и воздушного прорыва членов военного крыла ХАМАС на территорию Израиля. Он отметил, что в Тель-Авиве еще не определили масштабы своих потерь. "Подчеркиваю, что чем больше оккупанты будут продолжать свою агрессию и наносить удары по жилым башням и мирным жителям, тем больше станет счет, и сопротивление (ХАМАС) нанесет по нему (Израилю) болезненные удары", - сказал Аль-Кану. Он отметил, что ХАМАС продолжает наносить концентрированные удары и проводить уникальные операции в тылу противника. "Операция "Потоп Аль-Аксы" усиливается и распространяется, охватывая Западный Берег и исламское сопротивление (движение "Хезболлах") в Ливане", - заявил представитель ХАМАС. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/khamas-1901277154.html
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Дарья Буймова
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Последствия израильских ударов в секторе Газа
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в мире, израиль, россия, тель-авив, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС пообещал "болезненные" удары по Израилю в случае продолжения налетов

ХАМАС обещал "болезненные" удары по Израилю в случае продолжения налетов на дома

© AP Photo / Oded BaliltyПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа. Архивное фото
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ТУНИС, 8 окт - РИА Новости. ХАМАС предостерег Израиль от ударов по жилым домам в секторе Газа, отметив, что движение будет отвечать на эти атаки "болезненно", говорится в заявлении представителя организации Абдул Латифа Аль-Кану.
По словам представителя палестинского движения, израильские военные все еще не оправились от последствий наземного и воздушного прорыва членов военного крыла ХАМАС на территорию Израиля. Он отметил, что в Тель-Авиве еще не определили масштабы своих потерь.
"Подчеркиваю, что чем больше оккупанты будут продолжать свою агрессию и наносить удары по жилым башням и мирным жителям, тем больше станет счет, и сопротивление (ХАМАС) нанесет по нему (Израилю) болезненные удары", - сказал Аль-Кану.
Он отметил, что ХАМАС продолжает наносить концентрированные удары и проводить уникальные операции в тылу противника.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
ХАМАС выпустило еще сто ракет по Сдероту
11:08
"Операция "Потоп Аль-Аксы" усиливается и распространяется, охватывая Западный Берег и исламское сопротивление (движение "Хезболлах") в Ливане", - заявил представитель ХАМАС.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Армия обороны Израиля наносит удары по объектам ХАМАС
Вчера, 20:39
 
В миреИзраильРоссияТель-АвивБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановХамасХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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