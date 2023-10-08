https://ria.ru/20231008/khamas-1901288832.html

ХАМАС пообещал "болезненные" удары по Израилю в случае продолжения налетов

ХАМАС пообещал "болезненные" удары по Израилю в случае продолжения налетов - РИА Новости, 08.10.2023

ХАМАС пообещал "болезненные" удары по Израилю в случае продолжения налетов

ХАМАС предостерег Израиль от ударов по жилым домам в секторе Газа, отметив, что движение будет отвечать на эти атаки "болезненно", говорится в заявлении... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T12:53

2023-10-08T12:53

2023-10-08T13:49

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израиль

россия

тель-авив

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михаил богданов

хамас

хезболла

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ТУНИС, 8 окт - РИА Новости. ХАМАС предостерег Израиль от ударов по жилым домам в секторе Газа, отметив, что движение будет отвечать на эти атаки "болезненно", говорится в заявлении представителя организации Абдул Латифа Аль-Кану. По словам представителя палестинского движения, израильские военные все еще не оправились от последствий наземного и воздушного прорыва членов военного крыла ХАМАС на территорию Израиля. Он отметил, что в Тель-Авиве еще не определили масштабы своих потерь. "Подчеркиваю, что чем больше оккупанты будут продолжать свою агрессию и наносить удары по жилым башням и мирным жителям, тем больше станет счет, и сопротивление (ХАМАС) нанесет по нему (Израилю) болезненные удары", - сказал Аль-Кану. Он отметил, что ХАМАС продолжает наносить концентрированные удары и проводить уникальные операции в тылу противника. "Операция "Потоп Аль-Аксы" усиливается и распространяется, охватывая Западный Берег и исламское сопротивление (движение "Хезболлах") в Ливане", - заявил представитель ХАМАС. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/khamas-1901277154.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия израильских ударов в секторе Газа после израильских ударов в секторе Газа 2023-10-08T12:53 true PT0M55S

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Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, тель-авив, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году