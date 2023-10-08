https://ria.ru/20231008/khamas-1901273234.html

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации более 400 бойцов ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации более 400 бойцов ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2023

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации более 400 бойцов ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с момента эскалации палестино-израильского конфликта ликвидировала более 400 бойцов ХАМАС в секторе Газа, десятки... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T10:42

2023-10-08T10:42

2023-10-08T10:54

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с момента эскалации палестино-израильского конфликта ликвидировала более 400 бойцов ХАМАС в секторе Газа, десятки взяты в плен, передает телеканал i24 со ссылкой на представителя ЦАХАЛ."Мы ликвидировали более 400 террористов в Газе, еще десятки находятся у нас в плену", - приводит телеканал слова пресс-секретаря на брифинге на своей странице в соцсети X.Отмечается, что в Кфар-Азе ведутся ожесточенные бои.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901271581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году