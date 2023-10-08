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Движение ХАМАС заявило о продолжении боев на территории Израиля - РИА Новости, 08.10.2023
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09:29 08.10.2023 (обновлено: 09:59 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/khamas-1901264851.html
Движение ХАМАС заявило о продолжении боев на территории Израиля
Движение ХАМАС заявило о продолжении боев на территории Израиля - РИА Новости, 08.10.2023
Движение ХАМАС заявило о продолжении боев на территории Израиля
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что их бойцы по-прежнему ведут ожесточенные бои на территории Израиля. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T09:29
2023-10-08T09:59
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
палестина
биньямин нетаньяху
михаил богданов
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ГАЗА, 8 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что их бойцы по-прежнему ведут ожесточенные бои на территории Израиля."Бойцы бригад "Аль-Кассам" по-прежнему ведут ожесточенные бои на нескольких боевых объектах на наших оккупированных территориях", - говорится в заявлении.Отмечается, что бои идут в районах Офаким, Сдерот, Яд Мордехай, Кфар-Азза, Беэри-Уиттед и Киссуфим. Бригады "Аль-Кассам" подтверждают, что артиллерийские подразделения из сектора Газа поддерживают бойцов.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/udar-1901263906.html
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израиль
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов
Движение ХАМАС заявило о продолжении боев на территории Израиля

Движение ХАМАС заявило, что его сторонники ведут бои на территории Израиля

© AP Photo / Hatem MoussaРакетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 8 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что их бойцы по-прежнему ведут ожесточенные бои на территории Израиля.
"Бойцы бригад "Аль-Кассам" по-прежнему ведут ожесточенные бои на нескольких боевых объектах на наших оккупированных территориях", - говорится в заявлении.
Кадры авиаудара по комплексу, принадлежащему главе разведки ХАМАС
Армия Израиля заявила об ударе по комплексу главы "разведки" ХАМАС
09:16
Отмечается, что бои идут в районах Офаким, Сдерот, Яд Мордехай, Кфар-Азза, Беэри-Уиттед и Киссуфим. Бригады "Аль-Кассам" подтверждают, что артиллерийские подразделения из сектора Газа поддерживают бойцов.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Кадры авиаудара по комплексу, принадлежащему главе разведки ХАМАС
Армия Израиля заявила об ударе по комплексу главы "разведки" ХАМАС
09:16
 
В миреИзраильХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияПалестинаБиньямин НетаньяхуМихаил Богданов
 
 
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