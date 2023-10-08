https://ria.ru/20231008/khamas-1901264851.html
Движение ХАМАС заявило о продолжении боев на территории Израиля
Движение ХАМАС заявило о продолжении боев на территории Израиля - РИА Новости, 08.10.2023
Движение ХАМАС заявило о продолжении боев на территории Израиля
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что их бойцы по-прежнему ведут ожесточенные бои на территории Израиля. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T09:29
2023-10-08T09:29
2023-10-08T09:59
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
палестина
биньямин нетаньяху
михаил богданов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901212948_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3112298a03a4874f69d562e766ca414.jpg
ГАЗА, 8 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что их бойцы по-прежнему ведут ожесточенные бои на территории Израиля."Бойцы бригад "Аль-Кассам" по-прежнему ведут ожесточенные бои на нескольких боевых объектах на наших оккупированных территориях", - говорится в заявлении.Отмечается, что бои идут в районах Офаким, Сдерот, Яд Мордехай, Кфар-Азза, Беэри-Уиттед и Киссуфим. Бригады "Аль-Кассам" подтверждают, что артиллерийские подразделения из сектора Газа поддерживают бойцов.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/udar-1901263906.html
https://ria.ru/20231008/udar-1901263906.html
израиль
россия
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901212948_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04fd11c152baa961f6705e819ff91816.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов
Движение ХАМАС заявило о продолжении боев на территории Израиля
Движение ХАМАС заявило, что его сторонники ведут бои на территории Израиля
ГАЗА, 8 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что их бойцы по-прежнему ведут ожесточенные бои на территории Израиля.
"Бойцы бригад "Аль-Кассам" по-прежнему ведут ожесточенные бои на нескольких боевых объектах на наших оккупированных территориях", - говорится в заявлении.
Армия Израиля заявила об ударе по комплексу главы "разведки" ХАМАС
Отмечается, что бои идут в районах Офаким, Сдерот, Яд Мордехай, Кфар-Азза, Беэри-Уиттед и Киссуфим. Бригады "Аль-Кассам" подтверждают, что артиллерийские подразделения из сектора Газа поддерживают бойцов.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия
призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
.
Армия Израиля заявила об ударе по комплексу главы "разведки" ХАМАС