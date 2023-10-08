СМИ: в Вашингтоне забили тревогу из-за скорой катастрофы для Украины
FT: Киев может потерять помощь США после избирания спикера палаты представителей
© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Белый дом и проукраинские законодатели в США беспокоятся о возможном прекращении поддержки Украины после избрания нового спикера палаты представителей США, сообщает Financial Times.
«
"Это худший сценарий для администрации Байдена, который до недавних пор казался маловероятным", — говорится в материале.
Журналисты указали, что в Вашингтоне обеспокоены возможным приходом на место бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккарти кандидата, выступающего против дальнейшей поддержки Киева.
«
"Джим Джордан действительно может стать спикером Палаты представителей, и он голосовал против финансирования Украины. Так что на месте Владимира Зеленского и его команды я бы забеспокоилась, наблюдая издалека за тем, как разворачивается внутренняя политика США", — заявила старший научный сотрудник Атлантического совета Рэйчел Риццо.
На этой неделе палата представителей отправила Маккарти в отставку. За такое решение проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Временным спикером стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.
С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец из Флориды Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна – приостановки работы федерального правительства. Он обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. Бывший спикер уже заявил, что не будет выдвигаться снова, и отверг выдвинутые против него претензии Гетца.
С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец из Флориды Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна – приостановки работы федерального правительства. Он обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. Бывший спикер уже заявил, что не будет выдвигаться снова, и отверг выдвинутые против него претензии Гетца.