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СМИ: в Вашингтоне забили тревогу из-за скорой катастрофы для Украины - РИА Новости, 08.10.2023
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08:56 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/katastrofa-1901262301.html
СМИ: в Вашингтоне забили тревогу из-за скорой катастрофы для Украины
СМИ: в Вашингтоне забили тревогу из-за скорой катастрофы для Украины - РИА Новости, 08.10.2023
СМИ: в Вашингтоне забили тревогу из-за скорой катастрофы для Украины
Белый дом и проукраинские законодатели в США беспокоятся о возможном прекращении поддержки Украины после избрания нового спикера палаты представителей США,... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T08:56
2023-10-08T08:56
сша
украина
кевин маккарти
джо байден
владимир зеленский
политика
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Белый дом и проукраинские законодатели в США беспокоятся о возможном прекращении поддержки Украины после избрания нового спикера палаты представителей США, сообщает Financial Times.&quot;Это худший сценарий для администрации Байдена, который до недавних пор казался маловероятным&quot;, — говорится в материале.Журналисты указали, что в Вашингтоне обеспокоены возможным приходом на место бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккарти кандидата, выступающего против дальнейшей поддержки Киева.&quot;Джим Джордан действительно может стать спикером Палаты представителей, и он голосовал против финансирования Украины. Так что на месте Владимира Зеленского и его команды я бы забеспокоилась, наблюдая издалека за тем, как разворачивается внутренняя политика США&quot;, — заявила старший научный сотрудник Атлантического совета Рэйчел Риццо.На этой неделе палата представителей отправила Маккарти в отставку. За такое решение проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Временным спикером стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец из Флориды Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна – приостановки работы федерального правительства. Он обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. Бывший спикер уже заявил, что не будет выдвигаться снова, и отверг выдвинутые против него претензии Гетца.
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сша, украина, кевин маккарти, джо байден, владимир зеленский, политика
США, Украина, Кевин Маккарти, Джо Байден, Владимир Зеленский, Политика
СМИ: в Вашингтоне забили тревогу из-за скорой катастрофы для Украины

FT: Киев может потерять помощь США после избирания спикера палаты представителей

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Белый дом и проукраинские законодатели в США беспокоятся о возможном прекращении поддержки Украины после избрания нового спикера палаты представителей США, сообщает Financial Times.
«

"Это худший сценарий для администрации Байдена, который до недавних пор казался маловероятным", — говорится в материале.

Журналисты указали, что в Вашингтоне обеспокоены возможным приходом на место бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккарти кандидата, выступающего против дальнейшей поддержки Киева.
«

"Джим Джордан действительно может стать спикером Палаты представителей, и он голосовал против финансирования Украины. Так что на месте Владимира Зеленского и его команды я бы забеспокоилась, наблюдая издалека за тем, как разворачивается внутренняя политика США", — заявила старший научный сотрудник Атлантического совета Рэйчел Риццо.

На этой неделе палата представителей отправила Маккарти в отставку. За такое решение проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Временным спикером стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец из Флориды Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна – приостановки работы федерального правительства. Он обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. Бывший спикер уже заявил, что не будет выдвигаться снова, и отверг выдвинутые против него претензии Гетца.
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