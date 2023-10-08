https://ria.ru/20231008/izrail-1901349468.html

СМИ: число погибших жителей Израиля превысило 700 человек

СМИ: число погибших жителей Израиля превысило 700 человек - РИА Новости, 08.10.2023

СМИ: число погибших жителей Израиля превысило 700 человек

Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщил телеканал i24 News. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T20:00

2023-10-08T20:00

2023-10-08T20:23

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

биньямин нетаньяху

михаил богданов

хамас

оон

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщил телеканал i24 News."Число погибших в результате нападений ХАМАС в Израиле превысило 700 человек", - говорится в сообщении телеканала.Ранее в воскресенье газета Haaretz сообщала о более чем 600 жертвах эскалации.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших из-за эскалации конфликта жителей Израиля достигло 600, число пострадавших превысило 2,1 тысячи, сообщало в воскресенье издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, оон, палестина