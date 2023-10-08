Израильские военные насчитали 29 брешей в заграждении у сектора Газа
Haaretz: Армия обороны Израиля обнаружила 29 брешей в заграждении у сектора Газа
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные на границе с сектором Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные на границе с сектором Газа. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля обнаружила 29 брешей в заграждении у сектора Газа, для предотвращения повторных проникновений развернуты дополнительные силы, сообщает газета Haaretz со ссылкой на источники.
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"В общей сложности было обнаружено 29 брешей вдоль пограничного заграждения, большинство из которых еще не были заделаны, и для предотвращения дальнейшего проникновения были развернуты дополнительные силы", - говорится в сообщении издания.
По данным источников газеты, бойцы ХАМАС нарушили границу с Газой в субботу, не будучи обнаруженными. Только в одном месте наблюдатели сообщили о фургоне, пересекающем пограничное заграждение.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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