https://ria.ru/20231008/izrail-1901346761.html

Израильские военные насчитали 29 брешей в заграждении у сектора Газа

Израильские военные насчитали 29 брешей в заграждении у сектора Газа - РИА Новости, 08.10.2023

Израильские военные насчитали 29 брешей в заграждении у сектора Газа

Армия обороны Израиля обнаружила 29 брешей в заграждении у сектора Газа, для предотвращения повторных проникновений развернуты дополнительные силы, сообщает... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T19:46

2023-10-08T19:46

2023-10-08T19:46

в мире

израиль

россия

палестина

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михаил богданов

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оон

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля обнаружила 29 брешей в заграждении у сектора Газа, для предотвращения повторных проникновений развернуты дополнительные силы, сообщает газета Haaretz со ссылкой на источники. "В общей сложности было обнаружено 29 брешей вдоль пограничного заграждения, большинство из которых еще не были заделаны, и для предотвращения дальнейшего проникновения были развернуты дополнительные силы", - говорится в сообщении издания. По данным источников газеты, бойцы ХАМАС нарушили границу с Газой в субботу, не будучи обнаруженными. Только в одном месте наблюдатели сообщили о фургоне, пересекающем пограничное заграждение. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году