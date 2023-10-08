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МИД Украины подтвердил гибель двух граждан в Израиле - РИА Новости, 08.10.2023
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15:49 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/izrail-1901315660.html
МИД Украины подтвердил гибель двух граждан в Израиле
МИД Украины подтвердил гибель двух граждан в Израиле - РИА Новости, 08.10.2023
МИД Украины подтвердил гибель двух граждан в Израиле
Двое граждан Украины погибли в Израиле в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта, сообщил в воскресенье представитель украинского внешнеполитического... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:49
2023-10-08T15:49
в мире
израиль
россия
украина
биньямин нетаньяху
олег николенко
михаил богданов
хамас
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Двое граждан Украины погибли в Израиле в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта, сообщил в воскресенье представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко, его слова приводит издание "Общественное.Новости". "Имеем подтвержденную информацию о гибели двух украинок в Израиле", - заявил он. Он отметил, что обе гражданки длительное время проживали в Израиле. Николенко заверил, что консулы оказывают необходимую консульскую помощь, поддерживают связь с родственниками погибших. Ранее Николенко сообщал, что за минувшие сутки украинские дипломаты разыскали 1 гражданина, который исчез на юге Израиля, а также оказали содействие одной семье в выезде из города Ашкелон. "Всего оперативный штаб обработал 80 обращений граждан (Украины - ред.)", - написал на своей странице в социальной сети Facebook*. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20231008/zhiteli-1901313428.html
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в мире, израиль, россия, украина, биньямин нетаньяху, олег николенко, михаил богданов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Украина, Биньямин Нетаньяху, Олег Николенко, Михаил Богданов, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Украины подтвердил гибель двух граждан в Израиле

МИД Украины подтвердил гибель двух граждан в Израиле во время эскалации

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Двое граждан Украины погибли в Израиле в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта, сообщил в воскресенье представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко, его слова приводит издание "Общественное.Новости".
"Имеем подтвержденную информацию о гибели двух украинок в Израиле", - заявил он.
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Он отметил, что обе гражданки длительное время проживали в Израиле. Николенко заверил, что консулы оказывают необходимую консульскую помощь, поддерживают связь с родственниками погибших.
Ранее Николенко сообщал, что за минувшие сутки украинские дипломаты разыскали 1 гражданина, который исчез на юге Израиля, а также оказали содействие одной семье в выезде из города Ашкелон. "Всего оперативный штаб обработал 80 обращений граждан (Украины - ред.)", - написал на своей странице в социальной сети Facebook*.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреИзраильРоссияУкраинаБиньямин НетаньяхуОлег НиколенкоМихаил БогдановХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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