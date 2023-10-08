МИД Украины подтвердил гибель двух граждан в Израиле
МИД Украины подтвердил гибель двух граждан в Израиле во время эскалации
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Двое граждан Украины погибли в Израиле в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта, сообщил в воскресенье представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко, его слова приводит издание "Общественное.Новости".
"Имеем подтвержденную информацию о гибели двух украинок в Израиле", - заявил он.
Он отметил, что обе гражданки длительное время проживали в Израиле. Николенко заверил, что консулы оказывают необходимую консульскую помощь, поддерживают связь с родственниками погибших.
Ранее Николенко сообщал, что за минувшие сутки украинские дипломаты разыскали 1 гражданина, который исчез на юге Израиля, а также оказали содействие одной семье в выезде из города Ашкелон. "Всего оперативный штаб обработал 80 обращений граждан (Украины - ред.)", - написал на своей странице в социальной сети Facebook*.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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