https://ria.ru/20231008/izrail-1901315660.html

МИД Украины подтвердил гибель двух граждан в Израиле

МИД Украины подтвердил гибель двух граждан в Израиле - РИА Новости, 08.10.2023

МИД Украины подтвердил гибель двух граждан в Израиле

Двое граждан Украины погибли в Израиле в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта, сообщил в воскресенье представитель украинского внешнеполитического... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T15:49

2023-10-08T15:49

2023-10-08T15:49

в мире

израиль

россия

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михаил богданов

хамас

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Двое граждан Украины погибли в Израиле в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта, сообщил в воскресенье представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко, его слова приводит издание "Общественное.Новости". "Имеем подтвержденную информацию о гибели двух украинок в Израиле", - заявил он. Он отметил, что обе гражданки длительное время проживали в Израиле. Николенко заверил, что консулы оказывают необходимую консульскую помощь, поддерживают связь с родственниками погибших. Ранее Николенко сообщал, что за минувшие сутки украинские дипломаты разыскали 1 гражданина, который исчез на юге Израиля, а также оказали содействие одной семье в выезде из города Ашкелон. "Всего оперативный штаб обработал 80 обращений граждан (Украины - ред.)", - написал на своей странице в социальной сети Facebook*. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231008/zhiteli-1901313428.html

https://ria.ru/20231008/izrail-1901306085.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, украина, биньямин нетаньяху, олег николенко, михаил богданов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году