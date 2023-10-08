https://ria.ru/20231008/izrail-1901308301.html
Число израильтян, погибших из-за эскалации конфликта, достигло 600
Число израильтян, погибших из-за эскалации конфликта, достигло 600 - РИА Новости, 08.10.2023
Число израильтян, погибших из-за эскалации конфликта, достигло 600
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта достигло 600 человек, говорится в сообщении газеты Haaretz. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:01
2023-10-08T15:01
2023-10-08T15:08
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
палестина
биньямин нетаньяху
михаил богданов
хамас
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта достигло 600 человек, говорится в сообщении газеты Haaretz.Ранее местный телеканал i24 сообщал о по меньшей мере 500 погибших жителях.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/izrail-1901306085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас
Число израильтян, погибших из-за эскалации конфликта, достигло 600
СМИ: число погибших из-за эскалации конфликта жителей Израиля достигло 600