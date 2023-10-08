https://ria.ru/20231008/izrail-1901306085.html

Израиль ввел пункт Основного закона об официальном объявлении войны

Израиль ввел пункт Основного закона об официальном объявлении войны - РИА Новости, 08.10.2023

Израиль ввел пункт Основного закона об официальном объявлении войны

Военно-политический кабинет Израиля одобрил введение "пункта 40" Основного закона, означающего официальное объявление войны, сообщили в канцелярии ведомства. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T14:50

2023-10-08T14:50

2023-10-08T15:02

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля одобрил введение "пункта 40" Основного закона, означающего официальное объявление войны, сообщили в канцелярии ведомства.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по республике выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 500 мирных израильтян, 2048 человек получили ранения.Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что республика находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выпоняют зачистку населенных пунктов.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901301488.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году